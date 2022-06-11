Росіяни, знищуючи український врожай, намагаються повторити Голодомор, - голова ОП

Росіяни обстрілюють українські поля запальними снарядами, знищуючи український врожай. Таким чином окупанти намагаються повторити Голодомор.

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Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Росіяни обстрілюють українські поля запальними снарядами. Ті, хто створюють світову продовольчу кризу, намагаючись реконструювати Голодомор, хочуть також знищити український врожай", - наголосив голова ОП.

Також він додав, що Україна разом зі своїми союзниками обговорюють шляхи вирішення продовольчої кризи.

"Наші воїни гасять пожежі, але "продовольчий тероризм" має бути зупинено. З нашими союзниками ми обговорюємо шляхи вирішення продовольчої кризи", - підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, що голова ОП Андрій Єрмак назвав три кроки запобігання продовольчій кризі у світі, серед яких забезпечення військового конвою для українських танкерів, щоб вивезти зерно з портів та оперативна робота над посиленням санкцій.