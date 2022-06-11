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Росіяни, знищуючи український врожай, намагаються повторити Голодомор, - голова ОП
Росіяни обстрілюють українські поля запальними снарядами, знищуючи український врожай. Таким чином окупанти намагаються повторити Голодомор.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
"Росіяни обстрілюють українські поля запальними снарядами. Ті, хто створюють світову продовольчу кризу, намагаючись реконструювати Голодомор, хочуть також знищити український врожай", - наголосив голова ОП.
Також він додав, що Україна разом зі своїми союзниками обговорюють шляхи вирішення продовольчої кризи.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Наші воїни гасять пожежі, але "продовольчий тероризм" має бути зупинено. З нашими союзниками ми обговорюємо шляхи вирішення продовольчої кризи", - підкреслив Єрмак.
Нагадаємо, що голова ОП Андрій Єрмак назвав три кроки запобігання продовольчій кризі у світі, серед яких забезпечення військового конвою для українських танкерів, щоб вивезти зерно з портів та оперативна робота над посиленням санкцій.