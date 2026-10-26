Суд зменшив заставу Тимошенко з десятків мільйонів до 266 тисяч гривень

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення зменшити розмір застави, визначеної як запобіжний захід для народної депутатки України та голови фракції “Батьківщина” Юлії Тимошенко. Суму застави знижено з 33,2 млн грн до 266 тис. грн.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення суд ухвалив під час підготовчого судового засідання у справі за обвинуваченням народної обраниці.

Згідно з ухвалою суду, клопотання обвинуваченої задоволено частково, а залишок раніше внесених коштів має бути повернутий заставодавцям.

Під час засідання Тимошенко просила суд переглянути розмір застави. Вона заявила, що запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33 млн грн був для неї надмірним та неспівмірним.

Що відомо про справу Тимошенко

Нагадаємо, 14 січня 2026 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили Юлії Тимошенко про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Першопочатково ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33,2 млн грн, яку було внесено в повному обсязі.

Паралельно 12 січня ВАКС частково наклав арешт на майно, яке належить чоловіку нардепки Олександру Тимошенку, зокрема на автомобілі Toyota Land Cruiser 200, Audi A8 та два гаражі у Дніпрі. Водночас суд відмовив у задоволенні клопотання прокурорів щодо арешту коштів на одному з банківських рахунків самої Тимошенко.

Апеляційна палата ВАКС 16 лютого частково скасувала рішення першої інстанції щодо арешту майна. Згодом, у липні 2026 року, ВАКС відмовив у задоволенні клопотання прокурорів про продовження процесуальних обов'язків, покладених на народну депутатку.

В травні правоохоронці завершили слідство й передали до суду справу Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції хабарів народним депутатам.