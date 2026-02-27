НАБУ повернуло Тимошенко гроші, які були вилучені під час обшуку

Національне антикорупційне бюро України виконало судове рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та повернуло народній депутатці Юлії Тимошенко вилучені у неї під час обшуку кошти.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на заяву адвоката лідерки "Батьківщини".

За словами адвоката, повернення коштів є черговим кроком до відновлення справедливості, а висунуті обвинувачення - незаконні, і це вже неодноразово було встановлено у ході судових засідань.

Захисник Тимошенко додав, що бачить позитивну динаміку у розгляді справи своєї підзахисної та висловив оптимізм щодо подальшого перебігу процесу.

Раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення зняти арешт із частини майна лідерки фракції "Батьківщина", народної депутатки Юлії Тимошенко та її чоловіка Олександра Тимошенка.

Суд також скасував арешт на $6,3 тисяч, вилучені під час обшуку НАБУ.

Нагадаємо, 21 січня Вищий антикорупційний суд дозволив арештувати майно Тимошенко, вилучене під час обшуків, та майно, оформлене на її чоловіка.

Підозра від НАБУ

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили керівника однієї із фракцій на спробі підкупу депутатів.

За даними слідства, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

14 січня НАБУ і САП оголосили підозру Юлії Тимошенко. Водночас вона відреагувала на обшуки в її офісі, назвавши це "піар-ходом" та "політичним замовленням".

Справу попередньо кваліфікували за статтею про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачають позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

16 січня, Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 мільйони гривень.

При цьому Тимошенко раніше заявляла, що їй заблокували рахунки, через що вона не може сплатити заставу у справі, яку вважає політично вмотивованою.

Кримінальне минуле Тимошенко

Юлія Тимошенко, колишній прем'єр-міністр та лідер партії "Батьківщина", як відомо, вже була під слідством, причому неодноразово.

Перший раз її відправили до СІЗО ще за президенства Леоніда Кучми у 2001 році за звинуваченням у контрабанді газу. Але пробула вона там лише близько 40 днів.

У 2011 році, після приходу до влади Віктора Януковича, її звинуватили у перевищенні повноважень під час підписання угоди з російським "Газпромом" у 2009 році.

У результаті суд визнав її винною і позбавив волі на 7 років. Тимошенко провела у в'язниці два з половиною роки – з серпня 2011 року по лютий 2014-го. Її визволили після того, як Янукович втік у Росію.