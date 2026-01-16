Юлія Тимошенко поскаржилася, що їй заблокували рахунки: тепер вона не зможе сплатити заставу

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам, заявила, що їй заблокували рахунки, через що вона не може сплатити заставу у справі, яку вважає політично вмотивованою.

Як пише Delo.ua, про це Тимошенко повідомила у Facebook.

Вона зауважила, що планувала сплатити заставу, яку їй має призначити суд у справі за підозрою у підкупі депутатів щодо голосувань у Верховній Раді, але після блокування рахунків не зможе цього зробити.

"Що таке сюр? Це коли ти плануєш сплатити заставу у відверто замовній політичній справі із грошей, отриманих як компенсація за політичні переслідування одного недалекого "диктатора". Але не можеш цього зробити. Бо твої рахунки заблоковано ще до рішення суду", — наголосила Тимошенко.

Вона підкреслила, що тиск не змусить її відмовитися від політичної діяльності чи залишити країну.

"Ви, наївні, певно, думаєте, що такими примітивними кроками змусите мене тікати або припинити боротьбу. Ви дуже сильно помиляєтеся", — резюмувала народна депутатка.

Підозра від НАБУ

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили керівника однієї із фракцій на спробі підкупу депутатів.

За даними слідства, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

14 січня НАБУ і САП оголосили підозру Юлії Тимошенко. Водночас вона відреагувала на обшуки в її офісі, назвавши це "піар-ходом" та "політичним замовленням".

Кримінальне минуле Тимошенко

Юлія Тимошенко, колишній прем'єр-міністр та лідер партії "Батьківщина", як відомо, вже була під слідством, причому неодноразово.

Перший раз її відправили до СІЗО ще за президенства Леоніда Кучми у 2001 році за звинуваченням у контрабанді газу. Але пробула вона там лише близько 40 днів.

У 2011 році, після приходу до влади Віктора Януковича, її звинуватили у перевищенні повноважень під час підписання угоди з російським "Газпромом" у 2009 році.

У результаті суд визнав її винною і позбавив волі на 7 років. Тимошенко провела у в'язниці два з половиною роки – з серпня 2011 року по лютий 2014-го. Її визволили після того, як Янукович втік у Росію.