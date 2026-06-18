До платформи "Кернел" за рік приєдналися майже пів тисячі агровиробників із земельним банком понад 255 тис. га

До аграрної платформи Open Agri, яку розвиває агрохолдинг "Кернел" (Kernel), за рік роботи приєдналися близько 480 малих і середніх фермерських господарств. Сукупний земельний банк учасників проєкту перевищує 255 тис. га.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Згідно з повідомленням, платформа передбачає співпрацю з малими та середніми агровиробниками у сферах агротехнологічного супроводу, консалтингу та фінансування.

За словами керівника проєкту Open Agri Ігоря Коцела, в умовах воєнного часу фермерські господарства дедалі більше потребують доступу до експертизи та інструментів управління ризиками для підвищення якості управлінських рішень.

"Сьогодні фермеру потрібен не просто покупець його врожаю, а сильний партнер, який стане опорою, допоможе оптимізувати витрати і мінімізувати ризики. Ціна помилки зараз висока як ніколи", – зазначив він.

Коцел додав, що в Open Agri об'єднані експертиза, фінанси, юридичний захист, а також практичні сервіси розвитку господарств.

У компанії повідомили, що учасники платформи можуть отримати доступ до лабораторій та експертизи агрономів "Кернел", користуватися послугами юридичного та бухгалтерського консалтингу, а також програмами фінансування під майбутній урожай.

Зокрема, понад 120 господарств провели аналіз ґрунтів та отримали індивідуальні рекомендації щодо живлення культур. Також через Open Agri агровиробники отримали доступ до програм фінансування від "Кернел" під майбутній урожай, а загальний обсяг такого фінансування вже перевищив $16 млн.

У компанії зазначили, що планують розширювати проєкт і збільшувати кількість учасників до кінця 2026 року.

Про "Кернел"

Kernel – один із найбільших виробників та експортерів соняшникової олії у світі. У компанії кажуть, що частка у світовому експорті становить 10%. Вона реалізує фасовану рафіновану олію на українському ринку, а також постачає продукцію на зовнішні ринки.

Її продукція представлена в 12 країнах Європи, а також у Йорданії, Лівані, Бангладеш, Гвінеї, Єгипті, країнах Середнього Заходу та Південної Азії. Крім того, агрохолдинг виробляє олію під приватними торговельними марками партнерів.

У 2025 фінансовому році "Кернел" експортував на світові ринки близько 8 млн тонн агропродукції. За підсумками року він сплатив до бюджетів усіх рівнів 5,7 млрд грн податків і зборів.

Раніше повідомлялося про те, що Kernel розпочав міжнародний аудит своїх екологічних проєктів за світовим стандартом Verra. Процес спрямований на зменшення викидів вуглецю та проводиться спільно з партнером Sentinel Earth. Метою проєкту є отримання вуглецевих сертифікатів.