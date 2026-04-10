Kernel розпочав міжнародний аудит за стандартом Verra для отримання вуглецевих сертифікатів

Агрохолдинг Kernel розпочав міжнародний аудит своїх екологічних проєктів за світовим стандартом Verra. Процес спрямований на зменшення викидів вуглецю та проводиться спільно з партнером Sentinel Earth. Метою проєкту є отримання вуглецевих сертифікатів.

Дані проєкту використовуються для підтримки ініціатив ЄБРР, Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) та NASA Harvest.

Пілотний етап охоплює 15 тисяч гектарів у Чернігівській області. На цій площі застосовуються спеціальні методи:

диференційоване внесення добрив;

використання біопрепаратів і сидератів;

агротехнології для підвищення здатності ґрунтів накопичувати вуглець.

Метою проєкту є отримання вуглецевих сертифікатів. Один такий сертифікат прирівнюється до видалення 1 тонни парникового газу з атмосфери. На поточному етапі ринкова вартість одного сертифіката становить від 15 до 30 доларів. Процес перевірки за стандартом Verified Carbon Standard (VCS) триватиме близько року, після чого ініціативу планують масштабувати.

"Наш проєкт по накопиченню вуглецю в ґрунті має на меті створити додаткову економічну цінність для агровиробників через можливість продажу вуглецевих сертифікатів. Не менш важливе питання фінансової підтримки відновлення продуктивності ґрунтів в Україні...", — зазначає Марта Трофімова, керівниця напряму сталого розвитку Kernel. Вона також підкреслила важливість відновлення земель на територіях, що постраждали від війни.

Випуск власних сертифікатів дозволить компанії залучати інвестиції від великих світових корпорацій. Серед потенційних покупців такої екологічної валюти розглядаються Apple, Microsoft, Google, Amazon та Meta.

Довідково

Організація Verra керує провідною у світі програмою добровільного ринку вуглецю (VCM). Станом на 2024 рік, за стандартом VCS зареєстровано понад 2000 проєктів у 88 країнах, які сумарно скоротили або видалили з атмосфери понад 1 мільярд тонн вуглекислого газу.

NASA Harvest — це глобальна програма NASA з моніторингу сільського господарства та продовольчої безпеки. Вона використовує супутникові дані для оцінки стану посівів. Співпраця Кернел із цією структурою дозволяє верифікувати дані про стан ґрунтів та ефективність поглинання вуглецю за допомогою космічних технологій.

Про Kernel

Kernel – найбільший у світі виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України та оператор розгалуженої мережі логістичних активів. Компанія також входить до провідних виробників зернових та олійних культур в Україні.

У 2025 фінансовому році Kernel експортував на світові ринки близько 8 млн тонн агропродукції, а частка компанії у світовому експорті соняшникової олії становить близько 10%. За підсумками 2025 року він сплатив до бюджетів усіх рівнів 5,7 млрд грн податків і зборів. Водночас сукупні втрати підприємств Kernel від військової агресії РФ лише за останній рік оцінюються у майже 135 млн грн.