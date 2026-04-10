Kernel приступил к международному аудиту по стандарту Verra для получения углеродных сертификатов

Агрохолдинг Kernel приступил к международному аудиту своих экологических проектов по мировому стандарту Verra. Процесс направлен на уменьшение выбросов углерода и проводится совместно с партнером Sentinel Earth. Целью проекта является получение углеродных сертификатов.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Данные проекта используются для поддержки инициатив ЕБРР, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и NASA Harvest.

Пилотный этап включает 15 тысяч гектаров в Черниговской области. На этой площади применяются специальные методы:

дифференцированное внесение удобрений;

использование биопрепаратов и сидератов;

агротехнологии для повышения способности грунтов накапливать углерод.

Целью проекта является получение сертификатов углерода. Один такой сертификат приравнивается к удалению 1 тонны парникового газа из атмосферы. На текущем этапе рыночная стоимость одного сертификата составляет от 15 до 30 долларов. Процесс проверки по стандарту Verified Carbon Standard (VCS) продлится около года, после чего инициативу планируют масштабировать.

"Наш проект по накоплению углерода в почве преследует цель создать дополнительную экономическую ценность для агропроизводителей из-за возможности продажи углеродных сертификатов. Не менее важен вопрос финансовой поддержки восстановления продуктивности почв в Украине...", — отмечает Марта Трофимова, руководитель направления устойчивого развития Kernel. Она также подчеркнула важность восстановления земель на пострадавших от войны территориях.

Выпуск своих сертификатов позволит компании привлекать инвестиции от крупных мировых корпораций. Среди потенциальных покупателей такой экологичной валюты рассматриваются Apple, Microsoft, Google, Amazon и Meta.

Справочно

Организация Verra управляет ведущей в мире программой добровольного рынка углерода (VCM). По состоянию на 2024 год, по стандарту VCS зарегистрировано более 2000 проектов в 88 странах, суммарно сокративших или удаливших из атмосферы более 1 миллиарда тонн углекислого газа.

NASA Harvest – это глобальная программа NASA по мониторингу сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Она использует спутниковые данные для оценки состояния посевов. Сотрудничество Кернел с этой структурой позволяет верифицировать данные о состоянии почвы и эффективности поглощения углерода с помощью космических технологий.

О Kernel

Kernel является крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла, крупнейшим экспортером зерна из Украины и оператором разветвленной сети логистических активов. Компания также входит в ведущих производителей зерновых и масличных культур в Украине.

В 2025 финансовом году Kernel экспортировал на мировые рынки около 8 млн. тонн агропродукции, а доля компании в мировом экспорте подсолнечного масла составляет около 10%. По итогам 2025 года он уплатил в бюджеты всех уровней 5,7 млрд грн налогов и сборов. В то же время совокупные потери предприятий Kernel от военной агрессии РФ только за последний год оцениваются почти в 135 млн грн.