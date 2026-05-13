Погашение долгов на рынке электроэнергии: Кабмин готовит специальный механизм расчетов

Правительство поручило профильным министерствам, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), "Укрэнерго" и "Энергоатома" подготовить механизмы стабилизации расчетов на рынке электроэнергии. Часть платежей водоканалов и теплокоммунэнерго будет автоматически направляться на расчеты с энергопоставщиками.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

По ее словам, ключевым шагом станет внедрение специального механизма снабжения водоканалов, государственных шахт и предприятий теплокоммунэнерго.

Новая модель подразумевает изменение распределения средств: часть полученных платежей будет автоматически направляться на оплату потребленной электрической энергии.

"Первый шаг — запуск специального механизма снабжения электроэнергией для теплокоммунэнерго, водоканалов и государственных шахт. Это позволит стабилизировать расчеты и остановить накопление долгов... Часть платежей автоматически должна направляться на оплату электроэнергии", — пояснила глава правительства.

Дополнительно, Министерство обороны должно предоставить предложения по погашению долгов военных подразделений, особенно на территориях боевых действий.

Также профильным ведомствам поручено проработать с международными финансовыми организациями возможности привлечения ресурсов для закрытия задолженностей на балансирующем рынке. Свириденко подчеркнула, что решение вопроса долгов является критически важным для стабильного прохождения следующей зимы.

Заметим, с таном на начало 2026 года участники балансирующего рынка электроэнергии. задолжали НЭК "Укрэнерго" около 42 млрд грн, в то время как долг "Укрэнерго" перед участниками превышает 22 млрд грн, что свидетельствует о системном накоплении взаимных долгов.