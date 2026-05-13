Кабмин обновил наблюдательные советы "Укрэнерго" и "Оператора ГТС Украины"
В Украине идет системная перезагрузка органов управления государственных энергетических предприятий. Кабинет Министров по представлению Номинационного комитета утвердил кандидатуры представителей государства в наблюдательные советы двух стратегически важных объектов — НЭК "Укрэнерго" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Согласно решению правительства, интересы государства в наблюдательном совете "Укрэнерго" будут представлять Юрий Бойко, Николай Брусенко и Егор Перелыгин. В состав наблюдательного совета "Оператора ГТС Украины" в качестве представителя государства согласовали Антона Бендика.
Новые конкурсы и перезагрузки сектора
Параллельно Кабмин принял решение об обновлении руководящих органов еще одной крупной энергетической компании.
Ключевые изменения и планы правительства:
- "Укргидроэнерго": в связи с завершением срока полномочий большинства членов наблюдательного совета ЧАО "Укргидроэнерго" правительство запускает новый конкурс. Министерству экономики и руководству госкомпании поручено как можно быстрее организовать прозрачный отбор кандидатов.
- Масштабное обновление: процесс перезагрузки наблюдательных советов в энергосекторе продолжается с ноября 2025 г. и является частью реформы корпоративного управления стратегическими активами.
- Следующие шаги: правительство продолжает подготовку решений по проведению конкурсных отборов в другие ключевые предприятия энергетической отрасли.
Формирование профессиональных и независимых органов управления является важным этапом повышения эффективности государственных компаний, прозрачности их деятельности и интеграции украинского энергетического рынка в европейское пространство.
Напомним, оператор государственных облэнерго получил новый состав наблюдательного совета. Тогда Министерство энергетики назначило двух представителей государства, а также избрало трех независимых членов в наблюдательный совет акционерного общества "Украинские распределительные сети", что стало началом масштабной реформы управления электросетями страны.