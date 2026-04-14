"Нафтогаз" сформировал независимый наблюдательный совет "Газсетей": кто в него вошел

Сформирован наблюдательный совет ООО "Газораспределительные сети Украины" ("Газсети"), в который вошли три независимых члена и два представителя акционера — группы “Нафтогаз”.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

По его словам, отбор независимых членов наблюдательного совета проходил по открытой процедуре в соответствии с Руководящими принципами ОЭСР по корпоративному управлению на предприятиях с государственной формой собственности.

"Мы последовательно внедряем лучшие практики корпоративного управления во всех компаниях группы "Нафтогаз". Формирование профессионального и независимого наблюдательного совета - это важный шаг для развития компании и повышения качества управления", - подчеркнул Корецкий.

Он добавил, что конкурсный отбор провело независимое рекрутинговое агентство, сформировавшее шорт-лист кандидатов для дальнейшего рассмотрения и утверждения.

Кто вошел в наблюдательный совет

По результатам конкурса независимыми членами наблюдательного совета стали:

  • Геннадий Чижиков — украинский экономист и управленец, доктор экономических наук, специализирующийся на международной экономике. С 2013 года возглавляет Торгово-промышленную палату Украины, ранее более 10 лет был президентом Донецкой торгово-промышленной палаты.
  • Марина Петров — международная финансовая экспертка с более чем 20-летним опытом в сфере банковского финансирования, инвестиций и развития рынков Центральной и Восточной Европы. В частности, возглавляла представительство ЕБРР в Беларуси и была заместителем директора представительства ЕБРР в Украине. Имеет значительный опыт корпоративного управления и работы в наблюдательных советах.
  • Джастин Гунесинге — международный эксперт в сфере энергетики и газовых рынков с более чем 15-летним опытом. В настоящее время занимает должность директора энергетического сектора и директора по рынкам газа в Tetra Tech (ОАЭ). Ранее занимался развитием газовых рынков в Великобритании и работал в британской компании по электро- и газоснабжению National Grid.

Представителями "Нафтогаза" в наблюдательный совет "Газсетей" назначен Леся Кириченко, занимающий должность руководительницы юридического сопровождения деятельности сети АЗК АО "Укрнафта", и Наталья Калимбет — начальник Департамента управленческого учета и бизнес-аналитики АО "Укргаздобыча".

"Газораспределительные сети Украины" были созданы в сентябре 2022 года решением дочерней компании "Газ Украины" НАК "Нефтегаз Украины" для упорядочения и гармонизации газораспределительной системы Украины под единственным брендом "Газсети".

Напомним, 2 марта правительство назначило обновленный состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на основании представления номинационного комитета. Отбор проходил по открытой конкурентной процедуре с учетом профессионального опыта и компетенций кандидатов.

Председателем совета стал канадский специалист Данкан Найтингейл, имеющий более 30 лет опыта работы в нефтегазовом секторе.

Пост заместителя председателя занял представитель от государства и государственный секретарь Кабинета Министров Украины Константин Марьевич.

Автор:
Светлана Манько