"Нафтогагаз" сформував незалежну наглядову раду "Газмереж": хто до неї увійшов

газопровід
Сформовано незалежну наглядову раду "Газмереж"

Сформовано наглядову раду ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), до якої увійшли три незалежні члени та два представники акціонера — групи “Нафтогаз”.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

За його словами, відбір незалежних членів наглядової ради відбувався за відкритою процедурою відповідно до Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах із державною формою власності.

"Ми послідовно впроваджуємо кращі практики корпоративного врядування у всіх компаніях групи "Нафтогаз". Формування професійної та незалежної наглядової ради — це важливий крок для розвитку компанії та підвищення якості управління", — наголосив Корецький.

Він додав, що конкурсний відбір провело незалежне рекрутингове агентство, яке сформувало шорт-лист кандидатів для подальшого розгляду та затвердження.

Хто увійшов до наглядової ради

За результатами конкурсу незалежними членами наглядової ради стали:

  • Геннадій Чижиков — український економіст і управлінець, доктор економічних наук, який спеціалізується на міжнародній економіці. З 2013 року очолює Торгово-промислову палату України, до цього понад 10 років був президентом Донецької торгово-промислової палати.
  • Марина Петров — міжнародна фінансова експертка з понад 20-річним досвідом у сфері банківського фінансування, інвестицій та розвитку ринків Центральної та Східної Європи. Зокрема, очолювала представництво ЄБРР у Білорусі та була заступницею директора представництва ЄБРР в Україні. Має значний досвід корпоративного управління та роботи в наглядових радах.
  • Джастін Гунесінге — міжнародний експерт у сфері енергетики та газових ринків із понад 15-річним досвідом. Наразі обіймає посаду директора енергетичного сектору та директора з ринків газу в Tetra Tech (ОАЕ). Раніше займався розвитком газових ринків у Великій Британії та працював у британській компанії з електро- та газопостачання National Grid.

Представниками "Нафтогазу" в наглядову раду "Газмереж" призначено Лесю Кириченко, яка наразі займає посаду керівниці юридичного супроводу діяльності мережі АЗК АТ "Укрнафта", та Наталію Калімбет — начальницю Департаменту управлінського обліку та бізнес-аналітики АТ "Укргазвидобування".

"Газорозподільні мережі України" було створено у вересні 2022 року рішенням дочірньої компанії "Газ України" НАК "Нафтогаз України" для упорядкування та гармонізації газорозподільної системи України під єдиним брендом "Газмережі".

Нагадаємо, 2 березня уряд призначив оновлений склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України" на підставі подання номінаційного комітету. Відбір відбувався за відкритою конкурентною процедурою з урахуванням професійного досвіду та компетенцій кандидатів.

Головою ради став канадський фахівець Данкан Найтінгейл, який має понад 30 років досвіду роботи у нафтогазовому секторі.

Посаду заступника голови обійняв представник від держави та державний секретар Кабінету Міністрів України Костянтин Мар’євич.

Автор:
Світлана Манько