Уряд оновив наглядову раду "Нафтогазу": до складу увійшли чотири незалежні міжнародні експерти
Уряд призначив оновлений склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України" на підставі подання номінаційного комітету. Відбір відбувався за відкритою конкурентною процедурою з урахуванням професійного досвіду та компетенцій кандидатів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.
До складу наглядової ради увійшли шість членів, із яких четверо — незалежні міжнародні експерти.
Серед незалежних членів:
- Роберт Шлешинський (Польща) — експерт із корпоративного управління та енергетики.
- Ерік Расмуссен (Данія) — фахівець у сфері фінансування енергетики та інфраструктури, зокрема в Європейський банк реконструкції та розвитку. Брав участь у реформі корпоративного управління державних підприємств України, зокрема в "Нафтогазі",
- Данкан Найтінгейл (Канада) — спеціалізується на операційному управлінні видобуванням та розвитку енергетичних активів. Раніше очолював наглядову раду ПАТ "Укрнафта", де впроваджував стандарти ОЕСР,
- Тор Мартін Анфіннсен (Норвегія) — обіймав керівні посади в норвезькій енергетичній компанії Equinor. Як чинний член наглядової ради "Нафтогазу" забезпечує безперервність управління та імплементацію європейських стандартів.
Представниками держави в оновленому складі ради стали:
- Анна Артеменко — заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України,
- Костянтин Мар’євич — державний секретар Кабінет Міністрів України, переобраний член наглядової ради.
В уряді зазначають, що оновлення наглядової ради "Нафтогазу" є частиною ширшого процесу перезавантаження корпоративного управління в енергетичному секторі.
Паралельно триває формування та оновлення наглядових рад інших державних компаній, зокрема "Центренерго", "Українські розподільні мережі", "Укренерго"," Укргідроенерго" та "Оператор ГТС України".
Нагадаємо, у листопаді минулого року уряд оголосив конкурс на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".