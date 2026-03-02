Уряд оновив наглядову раду "Нафтогазу": до складу увійшли чотири незалежні міжнародні експерти

Уряд призначив оновлений склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України" на підставі подання номінаційного комітету. Відбір відбувався за відкритою конкурентною процедурою з урахуванням професійного досвіду та компетенцій кандидатів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

До складу наглядової ради увійшли шість членів, із яких четверо — незалежні міжнародні експерти.

Серед незалежних членів:

Роберт Шлешинський (Польща) — експерт із корпоративного управління та енергетики.

— експерт із корпоративного управління та енергетики. Ерік Расмуссен (Данія) — фахівець у сфері фінансування енергетики та інфраструктури, зокрема в Європейський банк реконструкції та розвитку . Брав участь у реформі корпоративного управління державних підприємств України, зокрема в "Нафтогазі",

— фахівець у сфері фінансування енергетики та інфраструктури, зокрема в . Брав участь у реформі корпоративного управління державних підприємств України, зокрема в "Нафтогазі", Данкан Найтінгейл (Канада) — спеціалізується на операційному управлінні видобуванням та розвитку енергетичних активів. Раніше очолював наглядову раду ПАТ " Укрнафта " , де впроваджував стандарти ОЕСР,

— спеціалізується на операційному управлінні видобуванням та розвитку енергетичних активів. Раніше очолював наглядову раду , де впроваджував стандарти ОЕСР, Тор Мартін Анфіннсен (Норвегія) — обіймав керівні посади в норвезькій енергетичній компанії Equinor . Як чинний член наглядової ради "Нафтогазу" забезпечує безперервність управління та імплементацію європейських стандартів.

Представниками держави в оновленому складі ради стали:

Анна Артеменко — заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України,

— заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України, Костянтин Мар’євич — державний секретар Кабінет Міністрів України , переобраний член наглядової ради.

В уряді зазначають, що оновлення наглядової ради "Нафтогазу" є частиною ширшого процесу перезавантаження корпоративного управління в енергетичному секторі.

Паралельно триває формування та оновлення наглядових рад інших державних компаній, зокрема "Центренерго", "Українські розподільні мережі", "Укренерго"," Укргідроенерго" та "Оператор ГТС України".

Нагадаємо, у листопаді минулого року уряд оголосив конкурс на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".