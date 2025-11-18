Уряд оголосив конкурс на посади членів наглядової ради "Нафтогазу"

Уряд ухвалив рішення про оголошення конкурсу на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, це черговий крок у рамках урядового плану оновлення менеджменту всіх державних компаній енергетичного сектору.

Свириденко зауважила, що контракти чинного складу спливають у січні.

"Відповідно конкурс запускаємо вже зараз, щоб своєчасно затвердити новий склад наглядового органу та забезпечити безперервність його роботи", - наголосила очільниця уряду.

Вона уточнила, що очікують формування нового складу наглядової ради "Нафтогазу" до 20 січня 2026.

Нагадаємо, Кабмін розпочинає масштабний аудит державних компаній, приділяючи особливу увагу енергетичному сектору. Перевірки охоплюють ефективність управління, закупівлі та роботу наглядових рад.

Скільки отримують члени наглядової ради "Нафтогазу"

Наглядова рада, згідно зі статутом "Нафтогазу", є колегіальним органом, що частково здійснює управління компанією, а також контролює та регулює діяльність правління (виконавчого органу компанії, який здійснює управління її поточною діяльністю).

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті "Нафтогазу", членами наглядової ради є семеро осіб:

Ентоні Маріно – колишній виконавчий директор, президент та СЕО компанії Vermilion Energy. Нині президент та CEO компанії Tenaz Energy;

– колишній виконавчий директор, президент та СЕО компанії Vermilion Energy. Нині президент та CEO компанії Tenaz Energy; Тор Мартін Анфіннсен – колишній старший віцепрезидент компанії Equinor (Statoil). Нині є старшим радником в компанії Boston Consulting Group. Також був головою ради директорів Danske Commodities, членом ради директорів асоціації Eurogas та членом ради директорів електростанції Dublin Bay Power;

– колишній старший віцепрезидент компанії Equinor (Statoil). Нині є старшим радником в компанії Boston Consulting Group. Також був головою ради директорів Danske Commodities, членом ради директорів асоціації Eurogas та членом ради директорів електростанції Dublin Bay Power; Річард Хуквей – обіймав посади фінансового та операційного директора компанії British Petroleum. Працював директором у раді директорів компанії EDF, є членом наглядових рад компаній Royal Vopak N.V., Parkland Corp та Агентства з атомної енергії Великобританії;

– обіймав посади фінансового та операційного директора компанії British Petroleum. Працював директором у раді директорів компанії EDF, є членом наглядових рад компаній Royal Vopak N.V., Parkland Corp та Агентства з атомної енергії Великобританії; Людо Ван дер Хейден – директор-засновник ініціативи INSEAD та співголова Міжнародної директорської програми та Програми сучасного врядування в банківській сфері;

– директор-засновник ініціативи INSEAD та співголова Міжнародної директорської програми та Програми сучасного врядування в банківській сфері; Наталія Бойко – радниця прем’єр-міністра України. Засновниця та керівниця Центру взаємодії з владою у Київській школі економіки. Обіймала посаду заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції.

– радниця прем’єр-міністра України. Засновниця та керівниця Центру взаємодії з владою у Київській школі економіки. Обіймала посаду заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції. Ростислав Шурма – заступник керівника Офісу президента України. З 2007 року обіймав посаду фінансового директора у ЗАТ "Макіївський металургійний завод". З 2012 по 2019 роки працював генеральним директором ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь".

– заступник керівника Офісу президента України. З 2007 року обіймав посаду фінансового директора у ЗАТ "Макіївський металургійний завод". З 2012 по 2019 роки працював генеральним директором ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь". Костянтин Мар’євич – перший заступник держсекретаря Кабміну. 2014-2016 роки – обіймав керівні посади у Мінрегіоні, а також був заступником керуючого справами Управління справами Апарату Верховної Ради України. З 2016 по 2019 роки працював заступником керівника, керівником Служби віцепрем'єра України. З 2020 року працював на посаді держсекретаря Мінекономіки, а з червня 2021 року призначений першим заступником держсекретаря Кабінету міністрів України.

За 2023-2024 роки чотири члени наглядової ради "Нафтогазу" отримали по 8 млн грн винагороди кожен (без урахування податків). Ще троє не отримали жодної копійки.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

Група "Нафтогаз" у 2024 році наростила обсяги видобутку газу та завершила рік із прибутком у майже 38 млрд грн, що перевищує показник 2023 року на 15 млрд грн або на 64%.

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" 28 квітня обрала новим головою правління Сергія Корецького.