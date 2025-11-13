Уряд змінив порядок оцінювання наглядових рад держкомпаній

Уряд вніс зміну в затверджений у січні цього року порядок оцінювання наглядових рад державних підприємств.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що відповідну зміну внесено постановою №141 від 11 листопада.

Що змінюється

Відтепер оцінювання діяльності наглядової ради компаній з державною часткою більше 50% на період воєнного стану здійснюють суб’єкт управління або загальні збори.

До цього порядок передбачав, що оцінювання діяльності наглядової ради здійснюється або шляхом самооцінки, яка проводиться та результати якої затверджуються наглядовою радою компанії, або шляхом зовнішньої оцінки, яка проводиться суб’єктом управління або загальними зборами, або незалежним консультантом та результати якої затверджуються рішенням суб’єкта управління або загальних зборів.

Після внесення таких змін уряд розпорядженням від того ж 11 листопада достроково припинив повноваження наглядової ради "Енергоатому" та доручив провести аудит компанії у зв’язку з оприлюдненими НАБУ фактами:

аудит закупівель має бути проведений у строк до 15 робочих днів,

повний аудит компанії — у строк до 90 робочих днів.

Матеріали будуть передані правоохоронним та антикорупційним органам. Звіт буде представлений уряду після завершення роботи аудиторів.

Своєю чергою Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у взаємодії з партнерами країн G7 протягом тижня подасть на затвердження уряду пропозиції щодо нового складу наглядової ради "Енергоатому". Вже розпочато роботу зі списками можливих кандидатів.