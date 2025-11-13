- Категория
Правительство изменило порядок оценки наблюдательных советов госкомпаний
Правительство внесло изменение в утвержденный в январе этого года порядок оценки наблюдательных советов государственных предприятий.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что соответствующее изменение внесено постановлением №141 от 11 ноября.
Что меняется
Отныне оценку деятельности наблюдательного совета компаний с государственной долей более 50% на период военного положения осуществляют субъект управления или общее собрание.
До этого порядок предусматривал, что оценка деятельности наблюдательного совета осуществляется либо путем проводимой самооценки и результаты которой утверждаются наблюдательным советом компании, либо путем внешней оценки, проводимой субъектом управления или общим собранием, или независимым консультантом и результаты которой утверждаются решением субъекта управления или общего собрания.
После внесения таких изменений правительство распоряжением от того же 11 ноября досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома" и поручило провести аудит компании в связи с обнародованными НАБУ фактами:
- аудит закупок должен быть проведен в срок до 15 рабочих дней,
- полный аудит компании – в срок до 90 рабочих дней.
Материалы будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам. Отчет будет представлен правительству по завершении работы аудиторов.
В свою очередь Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства во взаимодействии с партнерами стран G7 в течение недели подаст на утверждение правительства предложения по новому составу наблюдательного совета "Энергоатома". Уже начата работа со списками возможных кандидатов.