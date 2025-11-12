Новый состав наблюдательного совета "Энергоатома" представят в течение недели: начался отбор кандидатов

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства во взаимодействии с партнерами стран G7 в течение недели подаст на утверждение правительства предложения о новом составе наблюдательного совета АО "НАЭК "Энергоатом". Начата работа со списками возможных кандидатов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минэкономики.

Отмечается, что советник, помогающий министерству, уже избран.

"В условиях полномасштабной войны наблюдательный совет государственной энергетической компании должен отвечать не только за стратегическое развитие, но и за антикризисное управление, своевременную реакцию на риски и обеспечение безопасности и постоянства работы компании. Обновление состава совета направлено именно на усиление этих функций, а также на обеспечение быстрого взаимодействия компании с антикоррупционными и аудиторскими органами", Минэкономики.

Там уточняют, что речь идет о необходимости адаптации системы корпоративного управления к новым вызовам — более быстрым решениям, антикризисным механизмам и усиленной ответственности.

"Понимая непричастность наблюдательного совета к любым действиям, которые стали предметом внимания правоохранительных органов, министерство рассчитывает на их дальнейшую профессиональную поддержку в переходный период - в частности, в передаче материалов, документации и аналитических наработок, необходимых для быстрого запуска работы нового состава совета", - подчеркивают в Минэкономики.

Напомним, правительство досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома" и поручило провести аудит компании в связи с обнародованными НАБУ фактами:

аудит закупок должен быть проведен в срок до 15 рабочих дней,

полный аудит компании – в срок до 90 рабочих дней.

Материалы будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам. Отчет будет представлен правительству по завершении работы аудиторов.

Ранее член наблюдательного совета "Энергоатома" Тимофей Милованов заявил о досрочном сложении своих полномочий. Он объяснил это тем, что решение наблюдательного совета на экстренном заседании, которое он сам инициировал после обнародования возможных коррупционных схем, считает формальным и недостаточным.

В свою очередь в пресс-службе "Энергоатома" заявили, что наблюдательный совет относится с максимальной серьезностью к обвинениям в коррупции, связанным с работниками предприятия, и инициирует независимую проверку .

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей , теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. К финальному этапу операции привлечен весь личный состав Национального бюро. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств

На фоне новостей президент Владимир Зеленский отметил необходимость прозрачности в "Энергоатоме" и неотвратимости наказания за коррупционные схемы в энергетике.



