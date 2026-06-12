Очередная атака на энергосистему: Россия ударила по теплоэлектростанции ДТЭК

Российские войска атаковали теплоэлектростанцию компании ДТЭК. В результате обстрела один работник предприятия погиб, еще один получил ранения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба энергетической компании.

Из-за обстрелов технологическое оборудование ТЭС потерпело значительные разрушения. Раненому сотруднику оказывают медицинскую помощь. На данный момент компания не сообщает, какой именно объект энергетической инфраструктуры подвергся атаке.

С начала полномасштабного вторжения российская федерация совершила около 230 атак на теплоэлектростанции компании ДТЭК.

Российские удары по ТЭС ДТЭК

Армия РФ уже не в первый раз наносит удары по энергетическим объектам компании ДТЭК. Так, 8 июня, в Днепропетровской области в результате очередной российской атаки была повреждена энергетическая инфраструктура ДТЭК. Без электроснабжения остались 67 населенных пунктов, что задело более 30 тысяч семей.

6 июня из-за очередной вражеской атаки одна из теплоэлектростанций ДТЭК потерпела существенные разрушения.

Ночью 20 мая россияне атаковали энергетический объект компании ДТЭК в Одессе. Без света остались десятки тысяч семей.

Несмотря на постоянные обстрелы и серьезные повреждения, энергетики продолжают работать над восстановлением оборудования и обеспечением стабильной работы энергосистемы.