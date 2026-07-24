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За полгода Украина импортировала сыров более чем на $141 млн: какие последствия для отрасли

сыр
Импорт сыра в Украину вырос на 20% / Depositphotos

В первом полугодии 2026 года Украина импортировала 23,4 тысячи тонн сыров общей стоимостью $141,3 млн. Это более чем на 20% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АПМ).

В пересчете на сырье этот объем составляет почти 250 тысяч тонн сырого молока.

По оценкам Союза молочных предприятий Украины, в январе-июне сокращение продаж за границу и увеличение импорта создали давление на внутренний рынок в размере 133 тысяч тонн сырого молока. Стремительный рост импорта сыров – почти на половину за три года – привел к падению закупочных цен и убыткам местных производителей.

"Если бы за последние три года импорт сыров не вырос почти на 50%, украинский молочный рынок был бы значительно более сбалансированным, а производители молока сегодня не несли бы таких существенных убытков из-за низких закупочных цен", — считают в Ассоциации.

Конкуренция и необходимость господдержки

В АПМ отмечают, что украинские предприятия конкурируют с европейскими компаниями, которые более 20 лет получают системную государственную поддержку в странах ЕС. Эти субсидии позволили европейским переработчикам модернизировать предприятия и повысить производительность.

По мнению аналитиков ассоциации, без инвестиций в отечественные перерабатывающие мощности и господдержки отрасли существует риск потери производства продукции с высокой добавленной стоимостью и сокращение количества молочных ферм.

Ранее сообщалось, что импорт твердых и полужестких сыров в Украину значительно вырос. Часть импортной продукции в этом сегменте уже превышает треть продаж. Чтобы удержать покупателя, отечественные заводы вынуждены продавать товар со скидками, теряя прибыль.

Автор:
Татьяна Ковальчук