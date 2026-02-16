Украинские сыры теряют долю рынка: производители просят государственной поддержки

Украинские производители сыров продолжают терять долю рынка в пользу европейского импорта, присутствующего в торговых сетях. Производители обращаются к государству с просьбой о поддержке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Infagro.

Европейский сыр доминирует на полках

Украинские производители сыров обращаются к государству с просьбой о поддержке, предлагая разные мероприятия:

расширение программ кэшбека на отечественную продукцию;

пересмотр налоговой нагрузки;

ограничение импорта субсидируемых европейских сыров.

Впрочем, участники рынка признают, что существенные изменения в налоговой политике или введение импортных барьеров вряд ли будут реализованы. Даже расширение кэшбека, по оценкам экспертов, не способно кардинально повлиять на ситуацию.

Более эффективным шагом, по мнению специалистов, могло бы стать урегулирование взаимоотношений с торговыми сетями, поскольку высокие наценки ритейлеров значительно повышают конечную стоимость продукции. Производителям советуют, прежде всего, самостоятельно договариваться с сетями и дистрибьюторами, не рассчитывая на масштабную государственную поддержку.

В то же время, импорт сыров демонстрирует тенденцию к сокращению как по сравнению с предыдущим месяцем, так и в годовом измерении. Это может свидетельствовать об усложнении работы импортеров на украинском рынке. Ожидается, что объемы внешних закупок будут оставаться стабильными из-за повышения цен в Европе и валютных колебаний.

Несмотря на сложную рыночную ситуацию, украинские производители не спешат снижать базовые цены. По всей вероятности, они опасаются, что ритейлеры не отреагируют должным образом на удешевление или что в будущем будет сложно вернуться к предыдущему уровню цен. При закупке крупных партий продукции покупатели уже могут рассчитывать на существенные скидки.

Напомним, несмотря на снижение цен на биржевые товары и молоко-сырье, розничные цены на молочную продукцию в Украине остаются высокими, что сдерживает потребительский спрос. За январь 2026 средние цены на молоко, кефир, йогурты, сметану и сыры демонстрируют умеренный рост по сравнению с прошлым годом.