Польские сыры вытесняют украинских производителей: что происходит на молочном рынке

Доля импортных сыров на украинском рынке за год выросла с 38% до 45%, и больше всего от этого выиграли польские производители. Украинская молочная отрасль требует немедленной реакции правительства, предупреждая об угрозе национальному производству.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Инфагро.

Сырный рынок под угрозой

"Украинские производители молока бьют тревогу, отмечая, что импорт сыров из Польши быстро вытесняет отечественное производство , а доля иностранной молочной продукции на рынке растет в таком темпе, который, по их мнению, угрожает стабильности отрасли", – говорится в заявлении Союза молочных предприятий Украины.

Польская молочная отрасль пытается снизить градус напряжения, предостерегая от возможного обострения торгового противостояния.

По оценкам украинских молочарей доля импортных сыров на внутреннем рынке выросла с 38% в 2025 году до 45% и продолжает увеличиваться. Основными бенефициарами этих перемен стали производители из Польши.

Украинская сторона также апеллирует к вопросам продовольственной безопасности, отмечая, что чрезмерная зависимость от импорта в долгосрочной перспективе способна существенно ослабить собственное производство.

Позиция Украины: правительство должно вмешаться

Украинские производители молочной продукции призывают власти к скорым действиям. Они отмечают, что даже при отсутствии возможностей для формальных ограничений импорта государство должно поддержать отечественные молокозаводы, стимулировать спрос на украинскую продукцию и усилить конкурентоспособность отрасли.

В отрасли предупреждают: нынешняя ситуация грозит дальнейшим ослаблением предприятий, уже работающих в условиях войны и роста расходов.

Позиция Польши: риск эскалации вместо решений

Польский Союз молокопереработчиков заявляет, что спор вокруг сыров имеет более широкий контекст, чем просто рост импорта. По словам ее президента Марчина Гыдзика, риторика о "засилье" может привести к политическому давлению и неформальным торговым барьерам.

В Польше считают маловероятными прямые запреты импорта и называют более реалистичным сценарием поддержку собственных производителей через дотации, продвижение местной продукции и приоритет в госзакупках.

Польская сторона отмечает, что торговые отношения с Украиной следует рассматривать с учетом перспектив ее интеграции в ЕС уже в ближайшие годы, призывая избегать эмоциональной риторики и конфликтных шагов.

Может ли спор перерасти в торговую войну?

Пока конфликт имеет скорее медийное и политическое измерение. Впрочем, молочная отрасль внимательно следит за дальнейшими шагами украинских властей, ведь именно они будут определять развитие ситуации.

Уже сейчас очевидно, что польские сыры все активнее конкурируют на украинском рынке, в то время как отечественные производители испытывают давление и постепенное вытеснение. В такой ситуации правительство Украины может оказаться перед необходимостью реагировать.

От того, какой инструмент будет выбран — поддержка национального производства или введение неформальных барьеров для импорта, будет в значительной степени зависеть будущее торговли молочной продукцией между Украиной и Польшей.

Напомним, в Украине стремительно разворачивается кризис в молочной отрасли : с начала февраля большинство молокозаводов снизили закупочные цены на сырье до 14 грн/кг (без НДС), что для многих хозяйств уже ниже порога безубыточности.