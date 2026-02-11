Польські сири витісняють українських виробників: що відбувається на молочному ринку

Частка імпортних сирів на українському ринку за рік зросла з 38% до 45%, і найбільше від цього виграли польські виробники. Українська молочна галузь вимагає негайної реакції уряду, попереджаючи про загрозу для національного виробництва.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Інфагро.

Сирний ринок під загрозою

"Українські виробники молока б’ють на сполох, зазначаючи, що імпорт сирів із Польщі швидко витісняє вітчизняне виробництво, а частка іноземної молочної продукції на ринку зростає у такому темпі, який, на їхню думку, загрожує стабільності галузі", - йдеться в заяві Спілки молочних підприємств України.

Польська молочна галузь намагається знизити градус напруги, водночас застерігаючи від можливого загострення торговельного протистояння.

За оцінками українських молочарів, частка імпортних сирів на внутрішньому ринку зросла з 38% у 2025 році до 45% і продовжує збільшуватися. Основними бенефіціарами цих змін стали виробники з Польщі.

Українська сторона також апелює до питань продовольчої безпеки, наголошуючи, що надмірна залежність від імпорту у довгостроковій перспективі здатна суттєво послабити власне виробництво.

Позиція України: уряд має втрутитися

Українські виробники молочної продукції закликають владу до швидких дій. Вони наголошують, що навіть за відсутності можливостей для формальних обмежень імпорту держава повинна підтримати вітчизняні молокозаводи, стимулювати попит на українську продукцію та посилити конкурентоспроможність галузі.

У галузі попереджають: нинішня ситуація загрожує подальшим ослабленням підприємств, які вже працюють в умовах війни та зростання витрат.

Позиція Польщі: ризик ескалації замість рішень

Польська Спілка молокопереробників заявляє, що спір навколо сирів має ширший контекст, ніж просто зростання імпорту. За словами її президента Марчина Ґидзика, риторика про "засилля" може призвести до політичного тиску та неформальних торговельних бар’єрів.

У Польщі вважають малоймовірними прямі заборони імпорту та називають реалістичнішим сценарієм підтримку власних виробників через дотації, промоцію місцевої продукції та пріоритет у держзакупівлях.

Польська сторона наголошує, що торговельні відносини з Україною слід розглядати з урахуванням перспектив її інтеграції до ЄС уже в найближчі роки, закликаючи уникати емоційної риторики та конфліктних кроків.

Чи може суперечка перерости у торговельну війну?

Наразі конфлікт має радше медійний і політичний вимір. Втім, молочна галузь уважно стежить за подальшими кроками української влади, адже саме вони визначатимуть розвиток ситуації.

Уже зараз очевидно, що польські сири дедалі активніше конкурують на українському ринку, тоді як вітчизняні виробники відчувають тиск і поступове витіснення. У такій ситуації уряд України може опинитися перед необхідністю реагувати.

Від того, який інструмент буде обрано — підтримка національного виробництва чи запровадження неформальних бар’єрів для імпорту, — значною мірою залежатиме майбутнє торгівлі молочною продукцією між Україною та Польщею.

Нагадаємо, в Україні стрімко розгортається криза у молочній галузі: з початком лютого більшість молокозаводів знизили закупівельні ціни на сировину до 14 грн/кг (без ПДВ), що для багатьох господарств уже нижче порогу беззбитковості.