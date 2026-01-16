Запланована подія 2

Ринок сиру в Україні: імпорт зростає, експорт не компенсує втрати

Імпорт сирів з ЄС зріс, експорт України залишається слабким / Depositphotos

У 2025 році український ринок сиру працював під посиленим тиском імпорту з ЄС, що обмежило можливості розвитку вітчизняних виробників. Лише окремим компаніям вдалося наростити виробництво, тоді як експорт не компенсував зростання імпортних поставок.

Як пише Delo.ua, про це інформує Інфагро.

Ціни на сир

Імпорт твердих і напівтвердих сирів з країн Європейського Союзу продовжував зростати, посилюючи конкуренцію на внутрішньому ринку та дедалі більше обмежуючи можливості розвитку вітчизняних виробників.

Водночас позитивним чинником стало майже незмінне постачання плавлених сирів з-за кордону. Це дозволяє українським компаніям зберігати конкурентні позиції у відповідному сегменті.

Експорт українського сиру за підсумками року дещо зріс, однак таке зростання було нерівномірним і фактично забезпечене лише одним виробником. Загалом обсяги експорту не змогли компенсувати збільшення імпортних поставок.

На початку нового року цінова ситуація на внутрішньому ринку сиру залишалася стабільною. Прайсові ціни на традиційні напівтверді сири суттєво не змінилися, водночас зросла частка акційних продажів із помітними знижками.

Експортні ціни на напівтверді сири також залишаються майже незмінними. Учасники ринку не очікують істотного пожвавлення експорту найближчим часом, хоча коливання курсу гривні можуть вплинути на співвідношення між імпортом та внутрішнім виробництвом.

Нагадаємо, світовий ринок сухого молока продовжує демонструвати понижувальний ціновий тренд, що зумовлено високою пропозицією та слабким попитом.

Автор:
Ольга Опенько