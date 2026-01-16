Рынок сыра в Украине: импорт растет, экспорт не компенсирует потери

В 2025 году украинский рынок творога работал под усиленным давлением импорта из ЕС, что ограничило возможности развития отечественных производителей. Лишь отдельным компаниям удалось нарастить производство, в то время как экспорт не компенсировал рост импортных поставок.

Цены на сыр

Импорт твердых и полужестких сыров из стран Европейского Союза продолжал расти, усиливая конкуренцию на внутреннем рынке и все больше ограничивая возможности развития отечественных производителей.

В то же время положительным фактором стали почти неизменные поставки плавленых сыров из-за границы. Это позволяет украинским компаниям сохранять конкурентные позиции в соответствующем сегменте.

Экспорт украинского сыра по итогам года несколько вырос, однако такой рост был неравномерным и фактически обеспечен только одним производителем. Объемы экспорта не смогли компенсировать увеличение импортных поставок.

В начале нового года ценовая ситуация на внутреннем рынке сыра оставалась стабильной. Прайсовые цены на традиционные полутвердые сыры существенно не изменились, в то же время возросла доля акционных продаж с заметными скидками.

Экспортные цены на твердые сыры также остаются почти неизменными. Участники рынка не ожидают существенного оживления экспорта в ближайшее время, хотя колебания курса гривны могут повлиять на соотношение между импортом и внутренним производством.

