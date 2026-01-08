Цены на сухое молоко продолжают снижаться из-за слабого спроса

Мировой рынок сухого молока продолжает демонстрировать понижающий ценовой тренд, что обусловлено высоким предложением и слабым спросом.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Инфагро".

Европа: В регионе существенных изменений за последние недели не произошло. Торговая активность остается низкой из-за праздничного периода и осторожности покупателей на спадающем рынке. Некоторое оживление ожидается в январе благодаря поставкам в мусульманские страны, что может частично сократить запасы.

Однако продавцы не прогнозируют быстрого возобновления рыночного баланса или разворота ценового тренда вверх. Стабилизация цен на цельное сухое молоко скорее отражает паузу на рынке, чем реальный рост сбыта.

Океания: Цены на сухое молоко продолжают снижаться из-за избыточного предложения и низкого спроса. Продукция Новой Зеландии остается менее конкурентоспособной по цене по сравнению с европейской. Снижение котировок подтверждается последними торгами GDT.

США: Рынок сухого молока показывает относительную стабильность. Ценовые колебания незначительны, спрос слаб, однако наличие объемов для спотовых продаж сдерживает рост котировок.

В целом мировой рынок сухого молока остается в фазе преобладания предложения над спросом, что ограничивает потенциал ценового обновления в ближайшие недели.

Отметим, что страны Евросоюза являются ключевым направлением для украинского агроэкспорта, включая молочную продукцию. Так, объем экспорта сухого молока в 2024 году составил 38 млн. евро, показав семикратный рост (в 7,7 раза) по сравнению с 2021 годом.