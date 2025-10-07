Украина нарастила экспорт сухого молока в ЕС в 7,7 раза за три года

Страны Евросоюза являются ключевым направлением для украинского агроэкспорта, включая молочную продукцию. Так, объем экспорта сухого молока в 2024 году составил 38 млн. евро, показав семикратный рост (в 7,7 раза) по сравнению с 2021 годом.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

По словам заместителя Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, внедрение европейских стандартов в производство расширит экспортные рынки для украинской молочной продукции.

"В сентябре Украина успешно прошла скрининг с Еврокомиссией по трем переговорным разделам по гармонизации агросектора с требованиями ЕС. И сейчас мы переходим к формированию переговорных позиций и продолжению внедрения стандартов ЕС", – подчеркнул он.

Высоцкий добавил, что у правительства "очень амбициозный план" по регулированию молочной сферы, который предусматривает своевременную адаптацию европейских требований в национальное законодательство.

Ожидается, что это повысит конкурентоспособность украинских фермеров и увеличит экспортный потенциал отрасли.

Украинский молочный сектор существенно пострадал из-за полномасштабного вторжения. В частности, по оценке Всемирного банка, общий ущерб агросектору составил почти 84 млрд долларов.

Напомним, во второй половине сентября цены выросли на большинство молочных продуктов, несмотря на сокращение спроса и реализации товаров торговыми сетями. Аналитики подчеркивают, что в Украине цены на большинство молочных продуктов остаются высокими, что может быть связано с продовольственной инфляцией. В то же время, внутренний спрос на молочную продукцию ограничен.