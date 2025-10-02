В Украине подорожали молочные продукты: цены

Во второй половине сентября цены выросли на большинство молочных продуктов, несмотря на сокращение спроса и реализации товаров торговыми сетями.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.

Аналитики подчеркивают, что в Украине цены на большинство молочных продуктов остаются высокими, что может быть связано с продовольственной инфляцией. В то же время внутренний спрос на молочную продукцию ограничен. Наблюдалось сокращение реализации товаров торговыми сетями и уменьшение спроса на молоко-сырье со стороны молокоперерабатывающих предприятий. Кроме того, импортные сыры, завозимые в Украину преимущественно из Польши, более привлекательны в плане цены, чем продукция отечественных производителей.

Цены на молочные продукты

По данным аналитиков, молоко пастеризовано жирностью до 2,6%. в пленке в среднем стоит 48,21 грн. за кг на 2,75 грн. (+6%) больше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 8,89 грн. (+23%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% в пластиковой бутылке в среднем стоит 65,42 грн/кг, что на 1,25 коп. (+1,9%) больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 12,50 грн. за кг (+24%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Кефир жирностью 2,5% в пленке в среднем стоит 56,74 грн. за кг, что на 97 коп. (+2%) больше месяца назад, но на 9,53 грн. (+20%) дороже, чем в прошлом году.

Кефир жирностью 2,5% в пластиковой бутылке в среднем стоит 76,45 грн. за кг на 2,57 грн. (+3%) больше месяца назад и на 14,55 грн. (+25%) больше, чем в прошлом году.

Кефир жирностью 2,5% в тетрапаке стоит 72,25 грн. за кг, что на 1,46 (+2%) больше по отношению к прошлому месяцу и на 12,54 грн. (+22%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Сметана жирностью 15% в стаканах в среднем стоит 187,22 грн. за кг, что на 93 коп. (+0,5%) больше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 37,79 грн. за кг (+25%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Сметана жирностью 15% в пленке в среднем стоит 148,93 грн. за кг на 2,42 грн. (+2%) больше по отношению к предыдущему месяцу и на 34,07 грн. (+30%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Средняя цена на йогурт питьевой жирностью от 1,6% до 2,8% в пластиковых бутылках составила 115,79 грн. за кг на 1,39 грн. (+1,2%) больше по отношению к предыдущему месяцу, но на 20,12 грн. (+21%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Йогурт ложковый жирностью от 1,6% до 2,8% в стаканах в среднем стоит 161,47 грн. за кг на 3,41 грн. (+2%) больше по отношению к предыдущему месяцу, но на 27,42 грн. (+20%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Средняя цена на сыр кисломолочный жирностью 9% составила 293,44 грн. за кг на 7,41 грн. (+3%) больше по отношению к предыдущему месяцу и на 64,38 грн. (+28%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Сливочное масло жирностью от 72,5% до 73% отечественного производства в среднем стоит 586,64 грн. за кг на 7,58 грн. (+1,3%) больше по отношению к предыдущему месяцу, но на 123,36 грн. (+27%) дороже, чем в прошлом году.

Сыр Украинский жирностью 50% в среднем стоит 590,66 грн. за кг. В сравнении с предыдущим месяцем товар подешевел на 17,45 коп. (+3%). Сыр вырос в цене на 121,13 грн. (+26%) по отношению к прошлогоднему периоду.

Сыр голландской жирностью 45% в среднем стоит 589,50 грн. за кг. По сравнению с предыдущим месяцем, товар подешевел на 1 грн. (-0,2%). По отношению к прошлому году сыр подорожал на 113,12 грн. (+24%).

Средняя цена на сыр Маасдам жирностью 45% отечественного производства составило 747,66 грн. за кг на 12,34 грн. (+2%) дороже месяца назад. Сыр стоит на 71,32 грн. (+11%) дороже, чем в прошлом году.

Сыр Гауда жирностью 45% от украинских компаний в среднем стоит 584,59 грн. за кг на 21,21 грн. (+4%) больше по отношению к предыдущему месяцу, но на 95,38 грн. (+19%) дороже, чем в прошлом году.

Моцарелла жирностью 45% украинского производства в среднем стоит 603,43 грн. за кг. Сыр подорожал на 12,57 грн. (+2%) по сравнению с предыдущим месяцем. За последний год Моцарелла подорожала на 137,30 грн. (+29%).

Напомним, цены на молоко-сырье в Украине остаются стабильными в условиях падения спроса и снижения цен на биржевые товары.