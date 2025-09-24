Как изменились цены на молоко в Украине

Цены на молоко-сырье в Украине остаются стабильными в условиях падения спроса и снижения цен на биржевые товары.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.

По данным аналитиков, средняя закупочная цена молока экстра сорта на 20 сентября составила 17,45 грн/кг без НДС, что на 10 коп. больше месяца назад.

Высший сорт в среднем стоит 17,15 грн/кг без НДС (+10 коп.). Цены на молоко высшего качества колеблются от 16,80 до 17,60 грн/кг без НДС.

Средняя цена на молоко первого сорта составила 16,80 грн/кг без НДС, что на 40 коп. больше по отношению ко второй половине прошлого месяца.

Соответственно, средневзвешенная цена трех сортов составила 17,35 грн/кг без НДС.

Аналитики подчеркивают, что цены на молоко-сырье не изменились с момента проведения мониторинга в начале сентября и незначительно увеличились по отношению ко второй половине августа.

Цены остаются стабильными, поскольку на конец сентября продолжается сокращение спроса на готовую продукцию и начинает сокращаться спрос на молоко-сырье со стороны молокоперерабатывающих предприятий.

Аналитики прогнозируют, что зимой вероятно определенное уменьшение объемов надоя в Украине и активизация спроса на свежую молочную продукцию на внутреннем рынке, что может способствовать стабилизации или повышению цены на молоко-сырье в Украине. Но, учитывая низкий спрос, маловероятно ожидать рост цен на молоко-сырье в ближайшие недели.

Напомним, рост цен на молоко-сырье в Украине в начале сентября замедлился.

В то же время цены на большинство молочных продуктов в мире упали из-за избытка молока на рынке, а сыр Чеддер стал единственным товаром с ростом стоимости.