Мировые цены на молочные продукты снизились, кроме сыра Чеддер — результаты торгов

Цены на большинство молочных продуктов упали из-за избытка молока на рынке, а сыр Чеддер стал единственным товаром с ростом стоимости.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили.

О ценах на молочные продукты

Средняя цена на молочные продукты на последнем аукционе GDT составила 4041 доллар за тонну, что на 2 доллара меньше по сравнению с предыдущим торгом. Было реализовано 39 093 тонны биржевых товаров – на 2372 тонны меньше, чем на предыдущем аукционе. Минимальное предложение составляло 36 884 тонны, максимальное – 44 757 тонн. В торгах приняли участие 165 операторов молочного рынка, что на 11 меньше, чем 2 сентября.

Цена на обезвоженный молочный жир снизилась до 6802 долларов за тонну, что на 1,5% меньше прошлых торгов. В Европе на прошлой неделе цены на молочный жир падали из-за меньшего спроса и больших запасов по сравнению с прошлым годом. Организаторы торгов прогнозируют дальнейшее снижение цены на обезвоженный молочный жир на 3,3% в октябре и на 1,5% в ноябре.

На последних торгах GDT цена на сливочное масло составила 6892 доллара за тонну, что на 0,8% меньше, чем на предыдущем аукционе. По данным USDA, на рынке США наблюдается медвежий тренд: рост предложения сливок, ремонтные работы на некоторых молокоперерабатывающих предприятиях и слабый спрос со стороны пищевой промышленности давят на цены. Спрос на американское масло за границей остается более стабильным.

В Европе масло подешевело из-за меньшего спроса и больших запасов по сравнению с прошлым годом. Предложение на рынке ЕС выросло на 56,5 тыс. тонн с начала года из-за сокращения экспорта, увеличения импорта и роста производства. В Океании снижение цен связано с увеличением объемов молока-сырья и уменьшением спроса на экспорт. Дешевле американское масло снизило интерес покупателей к новозеландскому продукту. Организаторы GDT прогнозируют дальнейшее падение цены на сливочное масло на 0,6% в октябре и 0,4% в ноябре.

Сухое цельное молоко подешевело до 3790 додл. за т (-0,8%) из-за избытка молока в США, Океании и Латинской Америке. Спрос на спотовом рынке остается медленным. Прогноз: –1,9% в октябре, –0,7% в ноябре.

Сухое обезжиренное молоко снизилось до 2615 долларов за т (-0,3%) из-за увеличения производства молока-сырья и излишки побочного продукта – сливочного масла. Прогноз: 0,5% в октябре, 0,3% в ноябре.

Сыр Чеддер подорожал до 4814 долларов. за т (+2,2%) благодаря высокому спросу на экспортных рынках и Океании. Прогноз: +1,6% в октябре, +3,3% в ноябре.

Сыр Моцарелла подешевел до 3860 долл. за т (-9,6%) из-за высокой конкуренции и превышения предложения над спросом. Прогноз: понижение на 9,6% в ноябре.

Напомним, в прошлом месяце украинские производители экспортировали 10,16 тыс. тонн молочных продуктов на сумму 31,27 млн долларов. Это на 19% меньше в выражении, чем месяцем ранее. Экспортная выручка сократилась на 25% по отношению к июлю, но выросла на 26% по отношению к августу 2024 года.