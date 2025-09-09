В августе Украина сократила экспорт молочных продуктов на 19%: основные причины

В прошлом месяце украинские производители экспортировали 10,16 тыс. тонн молочных продуктов на сумму 31,27 млн долларов. Это на 19% меньше в выражении, чем месяцем ранее. Экспортная выручка сократилась на 25% по отношению к июлю, но выросла на 26% по отношению к августу 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили.

В целом с начала 2025 года экспорт молочной продукции вырос на 13% в объемах и на 49% в денежном эквиваленте.

Структура экспорта

Основными экспортными категориями в августе были:

сливочное масло – 27%;

мороженое – 19%;

сгущенка и сливки — 18%;

сыры – 18%.

По данным аналитика, в августе Украина нарастила натуральные объемы экспорта молока и сливок, не сгущенных до 1,86 тыс. т (+13%), масленки до 588 т (+7%) и сыров до 1,26 тыс. т (+8%) по отношению к июлю текущего года. По другим позициям объемы экспорта сократились. Больше всего просели поставки мороженого до 1,58 тыс. т (-39,9%) и казеина до 332 т (-55,4%). По сравнению с августом 2024 года выросли поставки на внешние рынки масленки (+41%), масла сливочного (+14%), сыров (+20%) и мороженого (+14%) относительно прошлогоднего периода.

Денежная выручка

По отношению к июлю 2025 года увеличилась денежная выручка за отгруженное молоко и сливки, не сгущенные до $1,53 млн (+14%), масленку до $831 тыс. (+8%), молочную сыворотку до $1,23 млн (+11), сыры до $5,64 млн (+7%). По другим позициям денежная выручка сократилась, в том числе по мороженому она снизилась до $5,88 млн (-41%), а по казеину до $2,02 млн.

По словам Кухалейшвили, сокращение экспорта в августе связано с возобновлением пошлин и квот для украинских компаний со стороны Еврокомиссии. После почти полного исчерпания квот экспортировать биржевые товары в ЕС стало невыгодно из-за высоких пошлин.

Дополнительными барьерами для экспорта молочной продукции на традиционные рынки стали логистические препятствия, вызванные войной и усиление конкуренции со стороны белорусских и российских производителей.

Импорт и торговое сальдо

В августе 2025 года Украина импортировала 5,19 тыс. тонн молочных продуктов (в основном сыры – 80%). Импорт увеличился на 1% по сравнению с июлем.

Несмотря на падение экспорта, внешнеторговое сальдо остается положительным и составляет 4,29 млн. долларов.

Напомним, в отношении июня цена на молоко-сырье в июле повысилась в 12 странах-членах ЕС. Среди крупных производителей и экспортеров молочной продукции цены на сырье увеличились во Франции до 49,72 евроцентов за кг (+1,7%) и в Польше до 53,38 евроцентов за кг (+0,5%) по отношению к июню 2025 года.