У серпні Україна скоротила експорт молочних продуктів на 19%: основні причини

Минулого місяця українські виробники експортували 10,16 тис. тонн молочних продуктів на суму 31,27 млн доларів. Це на 19% менше в натуральному вираженні, ніж місяцем раніше. Експортна виручка скоротилася на 25% відносно липня, але виросла на 26% відносно серпня 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі.

Загалом з початку 2025 року експорт молочної продукції зріс на 13% в обсягах та на 49% у грошовому еквіваленті.

Структура експорту

Основними експортними категоріями в серпні були:

вершкове масло — 27%;

морозиво — 19%;

згущене молоко та вершки — 18%;

сири — 18%.

За даними аналітика, у серпні Україна наростила натуральні обсяги експорту молока та вершків, не згущених до 1,86 тис. т (+13%), маслянки до 588 т (+7%) та сирів до 1,26 тис. т (+8%) відносно липня поточного року. По іншим позиціям обсяги експорту скоротилися. Найбільше просіли поставки морозива до 1,58 тис. т (-39,9%) та казеїну до 332 т (-55,4%). Порівняно з серпнем 2024 року виросли поставки на зовнішні ринки маслянки (+41%), масла вершкового (+14%), сирів (+20%) та морозива (+14%), відносно минулорічного періоду.

Грошова виручка

Відносно липня 2025 року збільшилася грошова виручка за відвантажене молоко та вершки, не згущені до $1,53 млн (+14%), маслянку до $831 тис. (+8%), молочну сироватку до $1,23 млн (+11), сири до $5,64 млн (+7%). По іншим позиціям грошова виручка скоротилася, зокрема по морозиву вона знизилась до $5,88 млн (-41%), а по казеїну до $2,02 млн.

За словами Кухалейшвілі, скорочення експорту в серпні пов'язане з відновленням мит і квот для українських компаній з боку Єврокомісії. Після майже повного вичерпання квот, експортувати біржові товари в ЄС стало невигідно через високі мита.

Додатковими бар'єрами для експорту молочної продукції на традиційні ринки стали логістичні перешкоди, спричинені війною, та посилення конкуренції з боку білоруських і російських виробників.

Імпорт та торговельне сальдо

У серпні 2025 року Україна імпортувала 5,19 тис. тонн молочних продуктів (в основному сири — 80%). Імпорт збільшився на 1% порівняно з липнем.

Незважаючи на падіння експорту, зовнішньоторговельне сальдо залишається позитивним і становить 4,29 млн доларів.

Нагадаємо, відносно червня ціна на молоко-сировину у липні підвищилась в 12 країнах-членах ЄС. Серед великих виробників і експортерів молочної продукції, ціни на сировину збільшилися у Франції до 49,72 євроцентів за кг (+1,7%) та у Польщі до 53,38 євроцентів за кг (+0,5%) відносно червня 2025 року.