Подорожчання молока-сировини в ЄС триває: в яких країнах найвищі та найнижчі ціни

Поміркований ріст цін на молоко-сировину в ЄС зумовлений скороченням виробництва молока-сировини в ряді європейських країн. У липні середня ціна на молоко-сировину в ЄС становила 53,17 євроцентів за кг, що на 0,5% більше ніж у червні цього року та на 14% вище, ніж у липні 2024 року. У минулому місяці ціна на молоко ґатунку екстра в Україні становила 37,18 євроцентів за кг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі.

Які ціни на молоко-сировину в країнах ЄС?

Відносно червня ціна на молоко-сировину підвищилась в 12 країнах-членах ЄС. Серед великих виробників і експортерів молочної продукції, ціни на сировину збільшилися у Франції до 49,72 євроцентів за кг (+1,7%) та у Польщі до 53,38 євроцентів за кг (+0,5%) відносно червня 2025 року. Найбільше подорожчало молоко у Бельгії до 56,75 євроцентів за кг (+7,5%) та Словенії до 50,90 євроцентів за кг (+4,2%).

Найдорожча молоко-сировина – на Кіпрі (65,70 євроцентів за кг) та Мальті (61,90 євроцентів за кг). Найнижчі ціни за молоко отримують фермери у Румунії (41,02 євроцентів за кг) та Словаччині (44,94 євроцентів за кг).

У Німеччині, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Португалії і на Кіпрі порівняно з червнем поточного року закупівельні ціни не змінилися.

За останній місяць молоко-сировина подешевіла у 6 країнах. Найбільше зниження цін спостерігалося у Словаччині до 44,94 євроцентів за кг (-8,2%), Литві до 48,04 євроцентів за кг (-3,9%) та Естонії до 49,03 євроцентів за кг (-3,4%).

Як припустив аналітик, більш суттєве зростання закупівельних цін в Європі не відбувається через послаблення світових цін на вершкове масло. Також скорочується попит на молоко-сировину з боку виробників сухого молока. Порівняно з 2024 роком ЄС наростив виробництво сиру та сироватки, але виробництво сухого знежиреного молока та сухого незбираного молока скорочувалося на тлі несприятливої ринкової кон’юнктури.

Нагадаємо, на початку серпня в Україні зросла закупівельна ціна на молоко-сировину через високий попит з боку переробників, які намагаються експортувати більше готової продукції до ЄС до вичерпання квот. Найбільше подорожчав продукт вищого та першого ґатунків.

Автор:
Тетяна Ковальчук