У серпні зросла закупівельна ціна на молоко-сировину: скільки коштує продукт та який прогноз на осінь

На початку серпня в Україні зросла закупівельна ціна на молоко-сировину через високий попит з боку переробників, які намагаються експортувати більше готової продукції до ЄС до вичерпання квот. Найбільше подорожчав продукт вищого та першого ґатунків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі.

Станом на 5 серпня ціни на молоко-сировину без ПДВ становили:

екстра ґатунок — 16,80 грн/кг, що на 66 копійок більше відносно попереднього місяця ;

16,80 грн/кг, що на 66 копійок більше відносно попереднього місяця вищий ґатунок — 16,60 грн/кг , що на 75 копійок більше ніж місяць тому ;

16,60 грн/кг що на 75 копійок більше ніж місяць тому перший ґ атунок — 16,20 грн/кг , що на 75 копійок більше відносно липня.

Експерт зауважує, що різке падіння цін на молоко-сировину малоймовірне протягом найближчих місяців, оскільки склади переробників пусті і вони зможуть поступово відновити запаси біржових товарів.

Георгій Кухалейшвілі зауважує, якщо в вересні Єврокомісія затвердить нову торгову угоду з Україною, тоді експорт молочних продуктів в ЄС має відновиться. Втім, не варто очікувати різкого стрибка закупівельних цін у вересні, оскільки постачатися в ЄС мають молочні продукти зі складів. Згідно прогнозу переробників, середня ціна на молоко в вересні може становити 16,70 грн/кг, а в жовтні – 17,10 грн/кг.

Нагадаємо, наприкінці липня в Україні знизилися ціни на низку молочних продуктів. Найбільше подешевшали сир "Фета" (-6%), кефир у тетрапакетах (-4%) та вершкове масло до 73% жирності (-2,2%). Це пов’язано з обмеженням попиту з боку населення та зростанням імпорту сирів.