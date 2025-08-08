Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
У серпні зросла закупівельна ціна на молоко-сировину: скільки коштує продукт та який прогноз на осінь

молоко, кувшин, банка, чашка
В Україні зросли закупівельні ціни на молоко. / Freepik

На початку серпня в Україні зросла закупівельна ціна на молоко-сировину через високий попит з боку переробників, які намагаються експортувати більше готової продукції до ЄС до вичерпання квот. Найбільше подорожчав продукт вищого та першого ґатунків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі.

Станом на 5 серпня ціни на молоко-сировину без ПДВ становили:

  • екстра ґатунок 16,80 грн/кг, що на 66 копійок більше відносно попереднього місяця;
  • вищий ґатунок 16,60 грн/кг, що на 75 копійок більше ніж місяць тому; 
  • перший ґатунок 16,20 грн/кг, що на 75 копійок більше відносно липня.
Експерт зауважує, що різке падіння цін на молоко-сировину малоймовірне протягом найближчих місяців, оскільки склади переробників пусті і вони зможуть поступово відновити запаси біржових товарів.

Георгій Кухалейшвілі зауважує, якщо в вересні Єврокомісія затвердить нову торгову угоду з Україною, тоді експорт молочних продуктів в ЄС має відновиться. Втім, не варто очікувати різкого стрибка закупівельних цін у вересні, оскільки постачатися в ЄС мають молочні продукти зі складів. Згідно прогнозу переробників, середня ціна на молоко в вересні може становити 16,70 грн/кг, а в жовтні – 17,10 грн/кг.

Нагадаємо, наприкінці липня в Україні знизилися ціни на низку молочних продуктів. Найбільше подешевшали сир "Фета" (-6%), кефир у тетрапакетах (-4%) та вершкове масло до 73% жирності (-2,2%). Це пов’язано з обмеженням попиту з боку населення та зростанням імпорту сирів. 

Автор:
Тетяна Ковальчук