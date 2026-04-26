До 2029 року парк "Укрзалізниці" поповнять 55 нових електровозів Alstom

"Укрзалізниця" планує отримати перший електровоз Alstom UA8AC у першому кварталі 2027 року. Загалом до кінця 2029 року компанія розраховує на постачання 55 таких локомотивів, які мають стати базою оновленого парку вантажних електровозів.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив директор офісу міжнародних проєктів АТ "Укрзалізниця" Володимир Шемаєв, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, реалізація контракту передбачає поступову модернізацію тягового парку та формування нової технічної основи для вантажних перевезень у середньостроковій перспективі.

Контракт на постачання електровозів Alstom оцінюється у €473 млн і був укладений за результатами міжнародного тендера Світового банку. Згодом до фінансування проєкту долучився Європейський банк реконструкції та розвитку, що забезпечило додаткову підтримку модернізації залізничного парку.

Паралельно "Укрзалізниця" реалізує низку інфраструктурних і технологічних проєктів. Серед них — розробка залізничного візка зі змінною шириною колії, який дозволить рух без зупинки між українською та європейською системами. Перший прототип очікується приблизно через два роки, після чого плануються випробування та можливий перехід до серійного виробництва.

Окремо компанія працює з корейськими партнерами над техніко-економічним обґрунтуванням високошвидкісної магістралі Київ–Львів із подальшим виходом до польського кордону. Підготовчий етап розрахований на три роки.

Також "Укрзалізниця" долучилась до проєкту децентралізованої газової генерації. Частину обладнання потужністю 40 МВт уже доставлено, ще 160 МВт проходять процедури постачання в межах тендера за правилами ЄБРР. Проєкт реалізується за підтримки Європейської комісії, гранту €41 млн та додаткового внеску Великої Британії у вигляді обладнання на £20 млн.

Водночас представники уряду та компанії наголошують на значних втратах інфраструктури через війну. За даними профільного міністерства, від початку повномасштабного вторгнення Росії пошкоджено понад 400 локомотивів, з яких близько 50 не підлягають відновленню. Лише за перший квартал 2026 року зафіксовано 81 пошкоджений тепловоз, а загальна динаміка втрат залишається високою.