Порошенко пояснив поділ майна з дружиною: навіщо це було потрібно

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що поділив майно зі своєю дружиною Мариною для продовження надання допомоги Збройним силам України в умовах накладених на нього санкцій.

Як повідомляє Delo.ua, про це Порошенко написав у Facebook.

За його словами, через заблоковані рахунки перед ним постало питання, як далі допомагати ЗСУ. Тому, щоб фінансування повністю не припинилось, потрібно було шукати рішення.

"І ми його знайшли. Якщо раніше моя Марина Порошенко допомагала мені забезпечувати ЗСУ, то зараз навпаки: я допомагаю Марині. Нам вдалось звільнити частину рахунків, якими тепер керуватиме Марина. Саме за ці кошти ми і закупили черговий вантаж допомоги", - наголосив Порошенко, назвавши накладені на нього санкції "незаконними та антиконституційними". санкції.

Санкції проти Порошенко

12 лютого 2025 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, згідно з яким на Петра Порошенка накладено безстрокові санкції.

Запроваджені санкції передбачають, зокрема, блокування активів, обмеження торговельних операцій, припинення транзиту ресурсів і перевезень територією України, заборону на виведення капіталів за кордон, а також позбавлення державних нагород та інших форм офіційного відзначення.

Подружжя ділить майно

Марина Порошенко ще у березні 2025 року вперше звернулася до суду з проханням про поділ майна подружжя. Ціна позову тоді становила 17 млрд грн.

Адвокат Петра Порошенко Ігор Головань у квітні зазначив, що даний позов не означає розлучення подружжя: "Розлучення – це окремий процес, а майнові процеси – це окремі процеси".

У лютому Крижопільський районний суд у Вінницькій області втретє за останній рік відмовив Марині Порошенко у позові до Петра Порошенка про поділ майна подружжя.

Головним об’єктом суперечки став контрольний пакет акцій інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Кепітал". Йдеться про 8190 акцій, що становить майже 79% статутного капіталу фонду. Вартість цього активу оцінюється у понад 8,33 мільярда гривень.

Окрім корпоративних прав, позов також стосувався і грошових заощаджень на банківських рахунках. Марина Порошенко претендувала на частку коштів у "Міжнародному інвестиційному банку" та "РВС Банку". Загальна сума банківських активів, що підлягали поділу, перевищує кілька мільйонів гривень та мільйони євро готівкою.

А вже у квітні Марина Порошенко виграла апеляцію у суді шодо поділу майна, яке належить на праві спільної сумісної власності подружжю.

Усього майно оцінено у загальну суму вісім мільярдів п’ятсот п’ятдесят три мільйони сімсот дванадцять тисяч шістсот сімдесят дві гривні 30 коп.