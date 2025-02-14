Санкції проти Порошенка: які компанії опинились у зоні ризику

Петро Порошенко наразі зазначений бенефіціаром у 5 компаніях, а фінансово-промислова група “Укрпромінвест”, засновником якої є експрезидент, загалом налічує 43 компанії та має зв'язки із 65 бізнесами.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Які компанії належать Порошенко

Зазначається, що наразі найбільшими бізнесами ФПГ Укрпромінвест є: - дочірнє підприємство "Рошену" — понад 24 млрд грн доходу за три квартали 2024 року

продовольча компанія „Поділля“ — 3,3 млрд доходу за три квартали 2024 року

Вінницький молочний завод „Рошен“ — 3,1 млрд грн доходу за три квартали 2024 року

Серед найбільших бізнесів, які мають зв'язки з "Укрпромінвестом", можна виділити: - Інтерстач-Україна — 6,1 млрд грн доходу за три квартали 2024 року

продовольча компанія „Зоря Поділля“ — 2,7 млрд грн доходу за три квартали 2024 року

"Ізюминка" — 3,7 млрд грн доходу за три квартали 2024 року .

Найвідоміший актив

Корпорація Roshen є одним з активів колишнього президента України Петра Порошенка, вона включає кілька кондитерських фабрик в Україні, Литві, Угорщині.

До складу Roshen входять українські фабрики (Київська, Кременчуцька, Бориспільська та два виробничі майданчики у Вінниці), Клайпедська кондитерська фабрика у Литві, Bonbonetti Choco Kft в Угорщині, а також Вінницький молочний завод.

Roshen посідає 23‐тє місце з обсягом продажів $800 млн у рейтингу Candy Industry топ‐100 кондитерських компаній 2023 року.

Власна мережа Roshen охоплює 95 магазинів у 16 містах України, згідно з даними офіційного сайту. З них 39 точок – у Києві. Торік компанія відкрила перші фірмові магазини у трьох містах – Луцьку, Хмельницькому, Івано-Франківську.

Roshen посідає перше місце серед 20 найбільших компаній харчової промисловості й виробництва напоїв і входить у рейтинг 200 найбільших приватних компаній України від Forbes.

Виторг і чистий прибуток «Кондитерської корпорації «Рошен» зросли у 2023 році на 44% — до 31,85 млрд грн та 5,64 млрд грн відповідно.

Безстрокові санкції

Нагадаємо, указом президента України від 12 лютого на Петра Порошенка накладено безстрокові санкції як на фізичну особу, які включають блокування активів, припинення торговельних операцій, обмеження виведення капіталів, зупинення економічних зобов'язань, обмеження участі у приватизації, заборону здійснення публічних закупівель, обмеження статутного капіталу, заборону на укладання будь-яких договорів, а також правочинів щодо цінних паперів, заборону виплати дивідендів та інших платежів на користь санкційної особи.

Ці заходи зупиняють можливості для бізнес-діяльності та фінансування, ускладнюють доступ до ресурсів і ринків, а також блокують реалізацію спільних проєктів, аби обмежити вплив і розвиток підсанкційної особи.

Володимир Зеленський зазначив, що запроваджені санкції проти Петра Порошенка не стануть останніми. Він пояснив, що ці заходи були введені через виведення мільярдів гривень під час війни.

Напередодні Петро Порошенко підтвердив інформацію про те, що проти нього ввели санкції. Він назвав таке рішення "антиконституційним" та "політично мотивованим", а також заявив, що до цього нібито причетна вся команда президента Володимира Зеленського, Кабінет Міністрів та члени його РНБО.