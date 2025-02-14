Порошенко та інші фігуранти: Офіс генпрокурора розслідує справи щодо бізнесменів і чиновників під санкціями РНБО

Офіс генерального прокурора веде процесуальне керівництво у низці кримінальних справ проти відомих підприємців та колишніх високопосадовців, до яких РНБО застосувала персональні санкції.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Прокуратура не розголошує імен, проте, як відомо з указу президента Зеленського про санкції, йдеться про п'ятого президента України Петра Порошенка, бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера та співзасновника ПриватБанку Геннадія Боголюбова, Константина Жеваго та колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

Про кримінальні справи

Петро Порошенко та Віктор Медведчук

Зазначається, що кожен із цих п’яти осіб притягується до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Офіс генерального прокурора нагадав, що у грудні 2021 року п’ятому президенту України Петру Порошенку було висунуто підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій, скоєних за попередньою змовою групою осіб. У межах цього ж кримінального провадження раніше про підозру було повідомлено колишньому лідеру забороненої партії "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку.

Вони підозрюються:

у сприянні терористичним організаціям "ЛНР/ДНР" у отриманні понад 3 млрд грн від постачання вугілля з окупованих територій, що посилило енергетичну залежність України від РФ та зміцнило фінансову спроможність терористів.

Досудове розслідування було завершено у вересні 2022 року. Підозрювані та їх адвокати отримали доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення. Через зловживання правами та затягування процесу прокурори звернулися до суду з клопотанням обмежити терміни ознайомлення до кінця березня 2025 року.

Медведчук також обвинувачується у державній зраді та порушенні законів війни. Йому закидають сприяння посадовцям РФ у розграбуванні українського нафтогазового родовища в Чорному морі та передачу ворогу інформації про розташування військової частини. Крім того, він організував мережу впливу для формування в Україні суспільної думки, вигідної РФ. Обвинувальний акт перебуває на розгляді в суді, більшість доказів вже досліджено.

На цей час, за клопотаннями прокурорів, суди наклали арешт на значну частину активів Медведчука, зокрема на 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 26 автомобілів, акції компаній, 279 картин, предмети декору, посуд, люксову яхту вартістю понад 150 млн євро та унікальний залізничний вагон-ресторан. Вартість частини вилучених картин становить близько 700 тис. дол.. Наразі до ВАКС подано позов про націоналізацію цих активів.

Констянтин Жеваго

Костянтин Жеваго, відомий бізнесмен і фактичний власник АТ "Банк "Фінанси та Кредит", який нині перебуває за кордоном, підозрюється в організації розтрати 113 млн дол. у змові з службовими особами банку, чим завдано шкоди державним інтересам та вкладникам. Підозри також висунуті низці топменеджерів банку.

Крім того, Жеваго є підозрюваним у іншому кримінальному провадженні, де розслідуються факти створення та участі в злочинній організації, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Згідно з організованою схемою, з рахунків банку було незаконно переведено понад 608 млн грн на рахунки компаній-нерезидентів, які були підконтрольні членам злочинної організації. Ці кошти виведено з України та не повернуті до банку.

Наразі підозрюваного оголошено у розшук. У кримінальних провадженнях виконується низка міжнародно-правових доручень.

Ігор Коломойський

Ігоря Коломойського, який наразі перебуває під вартою, підозрюють у заволодінні понад 5,36 млрд грн коштів банку, акціонерного товариства та учасників договору про спільну інвестиційну діяльність, спільно з екскерівником філії банку. Також йому інкриміновано легалізацію майже 4,1 млрд грн доходів, здобутих злочинним шляхом.

Також Коломойському також повідомлено підозру за підбурення до вбивства. Він підозрюється у замовленні вбивства директора юридичної компанії через невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Наразі розслідування у цих кримінальних провадженнях завершено, і стороні захисту повідомлено про відкриття матеріалів для ознайомлення.

Генадій Боголюбов

Бізнес-партнер Коломойського, Геннадій Боголюбов, підозрюється у незаконному заволодінні паспортом іншої особи та організації незаконного переправлення через державний кордон України. Він підозрюється у заволодінні втраченим паспортом громадянина України та організації незаконного перетину кордону за допомогою прикордонника. Підозрюваного оголошено в розшук.

Нагадаємо, напередодні Петро Порошенко підтвердив інформацію про те, що проти нього ввели санкції. Він назвав таке рішення "антиконституційним" та "політично мотивованим", а також заявив, що до цього нібито причетна вся команда президента Володимира Зеленського, Кабінет Міністрів та члени його РНБО.

Ігор Коломойський наразі перебуває у СІЗО, Віктор Медведчук — у Росії, Геннадій Боголюбов незаконно перетнув державний кордон і зараз перебуває в розшуку. У 2021 році Константина Жеваго оголосили в міжнародний розшук.