Порошенко и другие фигуранты: Офис генпрокурора расследует дела против бизнесменов и чиновников под санкциями СНБО

Офис генерального прокурора ведет процессуальное руководство по ряду уголовных дел против известных предпринимателей и бывших высокопоставленных должностных лиц, к которым СНБО применил персональные санкции.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Прокуратура не разглашает имен, однако, как известно из указа президента Зеленского о санкциях, речь идет о пятом президенте Украины Петре Порошенко, бизнесмене Игоре Коломойском, миллиардере и соучредителе ПриватБанка Геннадии Боголюбове, Константине Жеваго и бывшем народном депутате Викторе Медведчуке.

Об уголовных делах

Петр Порошенко и Виктор Медведчук

Отмечается, что каждое из этих пяти лиц привлекается к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Офис генерального прокурора напомнил, что в декабре 2021 года пятому президенту Украины Петру Порошенко было выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций, совершенных по предварительному сговору группой лиц. В рамках этого же уголовного производства ранее о подозрении было доложено бывшему лидеру запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку.

Они подозреваются:

в содействии террористическим организациям ЛНР/ДНР в получении более 3 млрд грн от поставок угля с оккупированных территорий, что усилило энергетическую зависимость Украины от РФ и укрепило финансовую состоятельность террористов.

Досудебное расследование было завершено в сентябре 2022 года. Подозреваемые и их адвокаты получили доступ к материалам уголовного производства для ознакомления. Из-за злоупотребления правами и затягивания процесса прокуроры обратились в суд с ходатайством ограничить сроки ознакомления до конца марта 2025 года.

Медведчук также обвиняется в государственной измене и нарушении законов войны. Его обвиняют в содействии чиновникам РФ в разграблении украинского нефтегазового месторождения в Черном море и передаче врагу информации о расположении воинской части. Кроме того, он организовал сеть влияния для формирования в Украине общественного мнения, выгодного РФ. Обвинительный акт находится на рассмотрении в суде, большинство доказательств уже исследованы.

В настоящее время, по ходатайствам прокуроров, суды наложили арест на значительную часть активов Медведчука, в том числе на 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 26 автомобилей, акции компаний, 279 картин, предметы декора, посуда, люксовую яхту стоимостью свыше 150 млн евро и уникальный. Стоимость части изъятых картин составляет около 700 тыс. рублей. долл.. В настоящее время в ВАКС подан иск о национализации этих активов.

Константин Жеваго

Константин Жеваго, известный бизнесмен и фактический собственник АО "Банк "Финансы и Кредит", находящийся за рубежом, подозревается в организации растраты 113 млн долл. в сговоре с должностными лицами банка, чем нанесен ущерб государственным интересам и вкладчикам. Подозрения также выдвинуты ряду топ.

Кроме того, Жеваго подозревается в другом уголовном производстве, где расследуются факты создания и участия в преступной организации, растраты и легализации имущества, полученного преступным путем. Согласно организованной схеме, со счетов банка было незаконно переведено более 608 млн грн на счета компаний-нерезидентов, подконтрольных членам преступной организации. Эти средства выведены из Украины и не возвращены в банк.

Подозреваемый объявлен в розыск. В уголовных производствах выполняется ряд международно-правовых поручений.

Игорь Коломойский

Игоря Коломойского, который находится под стражей, подозревают в завладении свыше 5,36 млрд грн средств банка, акционерного общества и участников договора о совместной инвестиционной деятельности, совместно с экскерующим филиала банка. Также ему инкриминирована легализация почти 4,1 млрд грн доходов, полученных преступным путем.

Также Коломойскому также доложено подозрение за подстрекательство к убийству. Он подозревается в заказе убийства директора юридической компании из-за невыполнения требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

Расследование в этих уголовных производствах завершено, и стороне защиты сообщено об открытии материалов для ознакомления.

Геннадий Боголюбов

Бизнес-партнер Коломойского, Геннадий Боголюбов, подозревается в незаконном завладении паспортом другого лица и организации незаконной переправки через государственную границу Украины. Он подозревается в завладении утраченным паспортом гражданина Украины и организации незаконного пересечения границы с помощью пограничника. Подозреваемый объявлен в розыск.

Напомним, накануне Петро Порошенко подтвердил информацию о том, что против него ввели санкции. Он назвал такое решение антиконституционным и политически мотивированным, а также заявил, что к этому якобы причастна вся команда президента Владимира Зеленского, Кабинет Министров и члены его СНБО.

Игорь Коломойский находится в СИЗО, Виктор Медведчук — в России, Геннадий Боголюбов незаконно пересек государственную границу и сейчас находится в розыске. В 2021 году Константина Жеваго объявили в международный розыск.