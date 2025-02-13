Зеленский рассказал, когда могут снять санкции с Порошенко и анонсировал новые ограничения

Президент Украины Владимир Зеленский разъяснил мотивы введения санкций против экс-президента и народного депутата Петра Порошенко, а также условия, при которых они могут быть отменены. По его словам, эти санкции не станут последними.

Об этом он сообщил во время своего визита в Хмельницкую АЭС, сообщает Общественное.

Зеленский прокомментировал введение санкций против Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что введенные санкции против Петра Порошенко не станут последними. Он пояснил, что эти меры были введены из-за вывода миллиардов гривен во время войны.

Президент выразил удивление по поводу того, что ранее финансовый мониторинг не проявлял таких фактов, отмечая, что у него не было этой информации, а то, что происходило до его прихода, ему сложно комментировать.

По его словам, Служба безопасности Украины и финансовый мониторинг выявляют миллиарды, и в этом контексте лица, как Медведчук и Порошенко, являются партнерами.

Президент подчеркнул, что не хочет винить кого-то лично, ведь это вопрос для судов. Он также отметил, что санкции не приводят к заключению, а лишь налагают ограничения на использование средств, полученных незаконным путем.

Зеленский также сообщил, что располагает информацией о возможном отмывании средств через фонды, направленные на поддержку Вооруженных сил Украины. По его словам, часть этих денег могла быть передана членам определенной политической партии.

Президент подытожил, что попавшие под санкции лица имеют возможность вернуть выведенные средства в бюджет. В таком случае эти деньги будут направлены на поддержку Вооруженных сил, а санкции могут быть сняты.

Что известно о санкциях против Петра Порошенко

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против пятого президента Украины Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера и соучредителя ПриватБанка Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и бывшего народного депутата Виктора Медведчука.

Служба безопасности Украины сообщила, что санкции ввели из-за угроз государственной безопасности.

Накануне Петр Порошенко подтвердил информацию о том, что против него ввели санкции. Он назвал такое решение антиконституционным и политически мотивированным, а также заявил, что к этому якобы причастна вся команда президента Владимира Зеленского, Кабинет Министров и члены его СНБО.