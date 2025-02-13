Санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука наложены пожизненно: все имущество передадут АРМА

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против пятого президента Украины Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера и соучредителя ПриватБанка Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и бывшего народного депутата Виктора Медведчука.

Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте Офиса президента.

Отмечается, что санкции против этих лиц введены пожизненно. Все их имущество будет конфисковано и передано Агентству по розыску и менеджменту активов ( АРМА )

Кроме того, санкции означают:

лишение государственных наград и знаков отличия;

блокирование активов – полная потеря права пользоваться и распоряжаться имуществом;

ограничение и полное прекращение торговых операций;

запрещение транзита, перевозок и полетов по территории Украины;

предотвращение выведения капитала за границу;

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

запрещение участия в приватизации и аренде государственного имущества;

запрет на покупку земельных участков:

запрет на заключение финансовых соглашений, выплаты дивидендов и проведение операций с ценными бумагами.

За что наложили санкции

Санкции против Порошенко введены через:

уголовное дело о госизмене, когда Порошенко в сговоре с Медведчуком и руководством РФ разрешил "Центрэнерго" покупать уголь у "ЛДНР", что надолго лишило Украину шансов на энергонезависимость от РФ;

участие в создании "Партии регионов" и работы в правительстве Виктора Януковича, когда он, будучи министром иностранных дел, принимал участие в подготовке так называемых "Харьковских соглашений";

сотрудничество с РФ – владение активами в РФ – фабрикой "Рошен" в Липецке и "Севморзаводом" в Крыму.

Санкции против Коломойского и Боголюбова введены через:

в 2023 году они являлись основателями и бенефициарами компании "Eclaris Group Limited", которая через подставные фирмы продавала нефть и газ дочерним компаниям "Газпрома", а те платили налоги в бюджет РФ, финансируя войну;

вывод 750 млн грн из "ПриватБанка".

Основания для санкций против Жеваго:

тесные связи с РФ, в том числе с попавшим под санкции российским олигархом Алексеем Федоричевым;

преступления в банковской сфере, связанные с выводом 500 млн. грн. кредитных средств из банка "Финансы и кредит";

подконтрольная Жеваго группа компаний Ferrexpo недавно сотрудничала с РФ. Так, "АвтоКрАЗ" экспортировал в Россию грузовики, а "Росава" и "Премиори" – автошины, которые еще в 2022 году поставлялись в так называемые "ЛДНР".

Санкции против Медведчука введены бессрочно на основании нескольких старых эпизодов, а также новых:

сбор информации об ВСУ в пользу РФ;

блокирование запуска передовых сотовых радиотехнологий в Украине; • деятельность в ОПЗЖ;

антиукраинская деятельность его медиаресурсов;

участие в пророссийской пропаганде в РФ. В 2024 году СБУ прекратила деятельность медиаструктуры "Voice of Europe", входившей в пророссийский проект "Другая Украина". Его возглавлял и финансировал Медведчук, а координировала 5-я служба ФСБ РФ.

Напомним, накануне Петро Порошенко подтвердил информацию о том, что против него ввели санкции. Он назвал такое решение антиконституционным и политически мотивированным, а также заявил, что к этому якобы причастна вся команда президента Владимира Зеленского, Кабинет Министров и члены его СНБО.

Отметим, Игорь Коломойский находится в СИЗО, Виктор Медведчук в России, Геннадий Боголюбов незаконно пересек государственную границу и сейчас находится в розыске. А в 2021 году Константин Жеваго был объявлен в международный розыск.