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Тигипко помог Боголюбову и Коломойскому спасти порт "Бориваж" с убытками для государства — Мартынов

Терминал порта
Терминал порта "Бориваж". Фото: пресс-служба компании

Приватбанк, несмотря на судебный запрет и уголовное дело по самой низкой цене, продал кредиты ООО "Бориваж" компании, связанной с Сергеем Тигипко. Об этом сообщает издание "Главком" со ссылкой на бывшего акционера и члена наблюдательного совета ПриватБанка Алексея Мартынова.

Приватбанк выставил на продажу часть права требования по кредитным договорам к ООО "Бориваж" в размере почти 3 млрд 556 млн грн, однако аукционом было предусмотрено снижение стоимости лота до 2 млрд грн.

В 2015 году компания PricewaterhouseCoopers оценила порт "Бориваж" в $340 млн. Эксперты рынка считают, что сегодня его стоимость не упала, а наоборот увеличилась в связи с критической важностью экспорта зерна для Украины во время войны.

"Учитывая, что сам имущественный комплект "Бориваж" сейчас передан в ипотеку очевидно связанной компании с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым — "Терминал "Бориваж", так это на 100% общая сделка в интересах этих олигархов. Таким образом, Тигипко С.Л. помогает бывшим владельцам Приватбанка", — заявил Мартынов.

По его словам, из-за таких действий будут нивелированы негативные последствия, связанные с будущим решением Высокого Суда Англии по иску Приватбанка о компенсации убытков за выведенные активы, которые оцениваются в $1,951 млрд, а с процентами — в $4,2 млрд.

"Мало того, что Коломойский И.В. и Боголюбов Г.Б выкупили свои же кредиты со скидкой более 3 млрд грн, вдобавок они перестанут быть официальными владельцами порта, что позволит избежать наложения взыскания на порт", – пишет Мартынов.

Он напомнил, что Тигипко ранее уже проводил подобную аферу с "Ленинской кузницей 2", скрывая активы тогдашнего президента Петра Порошенко, а теперь помог Боголюбову и Коломойскому.

Автор:
Степан Крьока