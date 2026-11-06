Менее 1% ФЛП в сфере недвижимости имеют действительный сертификат риелтора

В Украине действительные квалификационные сертификаты имеют только 1252 риелтора, из которых каждый третий официально зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель по профильному КВЭДу. В то же время среди 77 тысяч зарегистрированных в этом секторе предпринимателей доля сертифицированных специалистов составляет менее 1%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Опендатабота".

Реестр сертифицированных риелторов Украины насчитывает 1 665 записей, однако действующими остаются документы только у 1 252 специалистов. Из них 441 человек имеет открытый ФЛП с соответствующим видом деятельности, еще 40 специалистов (3%) вели предпринимательскую деятельность раньше, но уже закрыли ее, а 771 риелтор вообще не имеет зарегистрированного ФЛП по этому профилю.

Параллельно в Украине зарегистрировано 77060 предпринимателей в области недвижимости. Таким образом, сертификат АФНУ менее чем у 1% из них. Следует учитывать, что профильный КВЭД охватывает более широкий спектр сделок с имуществом, а сам сертификат организации пока не является обязательным юридическим требованием для предоставления риелторских услуг.

География и гендерное распределение

Больше всего сертифицированных специалистов сосредоточено в столице и столичном регионе:

Киев - 226 специалистов (18% от общего количества);

Киевская область - 118 (9%);

Винницкая область - 57;

Тернопольская область - 50;

Житомирская область - 43.

Совокупно на Киев и область приходится более четверти всех подтвержденных реестром специалистов страны. Еще 311 сертифицированных риелторов при регистрации вообще не указали свой регион.

Среди сертифицированных специалистов преобладают женщины – 940 человек (около трех четвертей от общего числа). Мужчин в реестре почти втрое меньше – 312.

Новые правила для рынка

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 16145, который предлагает установить новые обязательные правила для профессии: прохождение обучения, сдача экзаменов, получение официального свидетельства и внесение в единый реестр.

Проект также обязывает риелторов вступать в профессиональный союз, платить членские взносы, работать исключительно на основании письменных договоров и принимать оплату только в безналичной форме. В парламенте зарегистрированы еще две альтернативные инициативы - № 16145-1 и № 16145-2, однако ни один из документов депутаты пока не приняли.

Напомним, ранее сообщалось о законодательных планах запретить риелторам принимать наличные деньги и ввести обязательные квалификационные экзамены. В Украине планируется впервые комплексно урегулировать деятельность риелторов и вывести рынок недвижимости из теневого сектора. Комитет ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства работает над соответствующим законопроектом № 16145 и альтернативными инициативами.