UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,54

--0,13

EUR

51,25

+0,19

Наличный курс:

USD

46,32

46,05

EUR

52,04

51,70

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Риелторам запретят наличные деньги и введут экзамены: что изменится для покупателей и арендаторов жилья

Парламент готовит масштабную реформу рынка недвижимости
Парламент готовит масштабную реформу рынка недвижимости / Depositphotos

В Украине планируется впервые комплексно урегулировать деятельность риелторов и вывести рынок недвижимости из теневого сектора. Комитет ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства работает над соответствующим законопроектом №16145 и альтернативными инициативами.

Как пишет Dilo, об этом сообщила глава профильного комитета Елена Шуляк.

По ее словам, сфера посреднических услуг на рынке недвижимости долгое время остается вне законодательного контроля.

Из-за отсутствия четких правил клиенты часто сталкиваются с требованием комиссии наличными деньгами без оформления договоров, "фантомными" объявлениями и двойной оплатой услуг.

При этом зафиксирована существенная тенизация рынка: по данным налоговиков, в 2025 году официально доходы от сдачи жилья в аренду задекларировали только 3731 человек на всю страну.

Основные новации законопроекта:

  • Единый реестр и экзамены: Для правомерной деятельности риелторы должны пройти подготовку, сдать экзамен, получить квалификационное свидетельство и войти в Единый реестр, где их сможет проверить каждый клиент.
  • Создание саморегулирующейся организации: Предлагается учредить Украинский союз специалистов по недвижимости с обязательным членством по аналогии с нотариальной или аудиторской палатами.
  • Запрет наличных и "фантомов": Оплата услуг без официального договора будет прямо запрещена, а все расчеты переведут в безналичную форму.
  • Оплата за услугу: Комиссия будет оплачиваться только заказчиком услуги. Брать деньги одновременно с покупателя и продавца позволят исключительно при письменном согласии обеих сторон.
  • За нарушение правил Союз сможет применять дисциплинарные санкции — от предупреждения до остановки свидетельства и запрета работать на срок до двух лет.

Шуляк подчеркнула, что новые правила будут касаться исключительно профессиональных посредников и не будут ограничивать права граждан: владельцы недвижимости и дальше смогут продавать или сдавать жилье самостоятельно без привлечения агентств.

В парламенте зарегистрировано три варианта документа (основной №16145 и альтернативные №16145-1 и №16145-2).

Профильный комитет работает над их объединением, чтобы подготовить единый согласованный законопроект, который предоставит рынку прозрачности и защитит права потребителей.

Напомним, в 2026 году рынок недвижимости Украины показывает тенденцию роста спроса на частные дома. Речь идет как о покупке, так и аренде. Соискатели видят ряд преимуществ в таком формате жилья, важнейшими из которых является безопасность, автономность и большее пространство.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности