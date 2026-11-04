Риелторам запретят наличные деньги и введут экзамены: что изменится для покупателей и арендаторов жилья

В Украине планируется впервые комплексно урегулировать деятельность риелторов и вывести рынок недвижимости из теневого сектора. Комитет ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства работает над соответствующим законопроектом №16145 и альтернативными инициативами.

Как пишет Dilo, об этом сообщила глава профильного комитета Елена Шуляк.

По ее словам, сфера посреднических услуг на рынке недвижимости долгое время остается вне законодательного контроля.

Из-за отсутствия четких правил клиенты часто сталкиваются с требованием комиссии наличными деньгами без оформления договоров, "фантомными" объявлениями и двойной оплатой услуг.

При этом зафиксирована существенная тенизация рынка: по данным налоговиков, в 2025 году официально доходы от сдачи жилья в аренду задекларировали только 3731 человек на всю страну.

Основные новации законопроекта:

Единый реестр и экзамены: Для правомерной деятельности риелторы должны пройти подготовку, сдать экзамен, получить квалификационное свидетельство и войти в Единый реестр, где их сможет проверить каждый клиент.

Создание саморегулирующейся организации: Предлагается учредить Украинский союз специалистов по недвижимости с обязательным членством по аналогии с нотариальной или аудиторской палатами.

Запрет наличных и "фантомов": Оплата услуг без официального договора будет прямо запрещена, а все расчеты переведут в безналичную форму.

Оплата за услугу: Комиссия будет оплачиваться только заказчиком услуги. Брать деньги одновременно с покупателя и продавца позволят исключительно при письменном согласии обеих сторон.

За нарушение правил Союз сможет применять дисциплинарные санкции — от предупреждения до остановки свидетельства и запрета работать на срок до двух лет.

Шуляк подчеркнула, что новые правила будут касаться исключительно профессиональных посредников и не будут ограничивать права граждан: владельцы недвижимости и дальше смогут продавать или сдавать жилье самостоятельно без привлечения агентств.

В парламенте зарегистрировано три варианта документа (основной №16145 и альтернативные №16145-1 и №16145-2).

Профильный комитет работает над их объединением, чтобы подготовить единый согласованный законопроект, который предоставит рынку прозрачности и защитит права потребителей.

Напомним, в 2026 году рынок недвижимости Украины показывает тенденцию роста спроса на частные дома. Речь идет как о покупке, так и аренде. Соискатели видят ряд преимуществ в таком формате жилья, важнейшими из которых является безопасность, автономность и большее пространство.