Рієлторам заборонять готівку та введуть іспити: що зміниться для покупців та орендарів житла

В Україні планують уперше комплексно врегулювати діяльність рієлторів та вивести ринок нерухомості з тіньового сектору. Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування працює над відповідним законопроєктом №16145 та альтернативними ініціативами.

Як пише Dilo, про це повідомила голова профільного комітету Олена Шуляк.

За її словами, сфера посередницьких послуг на ринку нерухомості тривалий час залишається поза законодавчим контролем.

Через відсутність чітких правил клієнти часто стикаються з вимаганням комісії готівкою без оформлення договорів, "фантомними" оголошеннями та подвійною оплатою послуг.

При цьому зафіксовано суттєву тінізацію ринку: за даними податківців, у 2025 році офіційно доходи від здачі житла в оренду задекларувала лише 3731 особа на всю країну.

Основні новації законопроєкту:

Єдиний реєстр та іспити: Для правомірної діяльності рієлтори муситимуть пройти підготовку, скласти іспит, отримати кваліфікаційне свідоцтво та увійти до Єдиного реєстру, де їх зможе перевірити кожен клієнт.

Створення саморегулівної організації: Пропонується заснувати Українську спілку фахівців з нерухомості з обов'язковим членством за аналогією з нотаріальною чи аудиторською палатами.

Заборона готівки та "фантомів": Оплата послуг без офіційного договору буде прямо заборонена, а всі розрахунки переведуть у безготівкову форму.

Оплата за послугу: Комісію сплачуватиме лише замовник послуги. Брати гроші одночасно з покупця та продавця дозволять виключно за письмової згоди обох сторін.

Відповідальність: За порушення правил Спілка зможе застосовувати дисциплінарні санкції — від попередження до зупинення свідоцтва та заборони працювати на строк до двох років.

Шуляк наголосила, що нові правила стосуватимуться виключно професійних посередників і не обмежуватимуть права громадян: власники нерухомості й надалі зможуть продавати чи здавати житло самостійно без залучення агенцій.

Наразі в парламенті зареєстровано три варіанти документа (основний №16145 та альтернативні №16145-1 і №16145-2).

Профільний комітет працює над їх об'єднанням, аби підготувати єдиний узгоджений законопроєкт, який надасть ринку прозорості та захистить права споживачів.

Нагадаємо, у 2026 році ринок нерухомості України демонструє тенденцію зростання попиту на приватні будинки. Йдеться як про купівлю, так і оренду. Шукачі вбачають ряд переваг у такому форматі житла, найважливішими з яких є безпека, автономність та більший простір.