Де в Україні найбільше шукають житло в оренду: OLX назвав найпопулярніші формати

У липні 2026 року найвищий попит на довгострокову оренду житла в більшості регіонів України припав на будинки. Водночас у західних областях орендарі активно шукали кімнати. На поведінку орендарів впливають безпекова ситуація, внутрішня міграція, сезонність і прагнення знайти більш автономне житло.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані команди OLX Нерухомість, яка проаналізувала кількість відгуків на одне оголошення на платформі.

Центр і північ: лідирують будинки та двокімнатні квартири

У центральних і північних областях у липні найбільше відгуків припадало на оголошення про довгострокову оренду будинків.

Найвищі показники зафіксували у Кіровоградській та Полтавській областях – по 52 відгуки на одне оголошення. У Черкаській області показник становив 42 відгуки, у Житомирській – 28. Для порівняння, у Київській області на одне оголошення про оренду будинку припадало близько 10 відгуків.

Попит на однокімнатні та двокімнатні квартири у цих регіонах був близьким. У Житомирській та Кіровоградській областях обидва сегменти отримували орієнтовно по 38-39 відгуків на оголошення. У Полтавській області показники становили 29-31 відгук, а в Київській – 19-20.

Найбільшу активність шукачів квартир зафіксували на Черкащині. Там на оголошення про оренду двокімнатної квартири припадало 44 відгуки, однокімнатної – 40. Це найвищі показники в Україні серед проаналізованих сегментів довгострокової оренди квартир.

Попит на кімнати у центральних і північних областях був нижчим. Найбільше відгуків у цьому сегменті зафіксували у Житомирській області – близько 32 на одне оголошення.

Захід України: орендарі активно шукають кімнати

На заході країни ситуація відрізняється: одним із найбільш затребуваних форматів житла стали кімнати.

У Тернопільській області на одне оголошення про оренду кімнати припадало 43 відгуки. В Івано-Франківській області показник становив 35, у Чернівецькій – 33. У Львівській та Волинській областях – по 28 відгуків.

Серед квартир у більшості західних областей більш затребуваними були двокімнатні варіанти. Найвищий показник зафіксували у Хмельницькій області – 34 відгуки на одне оголошення. У Тернопільській області було 29 відгуків, в Івано-Франківській – 28, а у Волинській та Чернівецькій – по 26.

На Рівненщині попит був дещо нижчим, однак і тут найбільше відгуків отримували оголошення про оренду двокімнатних квартир – 21 на одну пропозицію.

Активний пошук кімнат на заході може бути пов'язаний, зокрема, із початком нового навчального сезону та пошуком студентами доступнішого житла.

Південь і південний схід: попит нижчий, але ринок пожвавлюється

У південних та південно-східних областях рівень попиту залишається нижчим, ніж у центральних і західних регіонах. Одним із ключових факторів є безпекова ситуація та близькість до лінії фронту.

Водночас у липні 2026 року кількість відгуків на оголошення зросла порівняно з минулим роком у всіх основних категоріях житла.

Найбільший попит, як і в багатьох інших регіонах, припав на оренду будинків. У Херсонській області на одне оголошення припадало 35 відгуків, у Дніпропетровській – 31. У Запорізькій та Миколаївській областях показники становили близько 25-26 відгуків.

Другим за популярністю сегментом стали кімнати. В Одеській та Дніпропетровській областях одне оголошення отримувало близько 27 відгуків, у Запорізькій та Миколаївській – 23-25. Найнижчий показник у цьому сегменті зафіксували на Херсонщині – 11 відгуків.

Серед квартир найбільш затребуваними були однокімнатні. У різних областях показник становив 18-25 відгуків на одне оголошення. Найвищий рівень зафіксували у Дніпропетровській та Миколаївській областях – по 25 відгуків, найнижчий – у Херсонській, 18.

Схід: найбільше цікавляться орендою будинків

У східних областях найвищий попит також припав на будинки. У Харківській області одне оголошення отримувало в середньому 37 відгуків, у Сумській – 27.

Далі за рівнем попиту йшли одно- та двокімнатні квартири. У Харківській області на оголошення в обох категоріях припадало близько 30 відгуків. У Сумській області середній показник становив 18 відгуків.

Кімнати у цих регіонах користувалися меншим попитом: 25 відгуків на одне оголошення у Сумській області та 19 – у Харківській.

Чому українці змінюють структуру попиту на оренду

На ринок довгострокової оренди житла в Україні продовжують впливати одразу кілька факторів – безпека, внутрішня міграція та сезонність.

Високий попит на будинки у низці областей може свідчити про прагнення орендарів знайти більш автономне житло. Водночас активний пошук кімнат у західних регіонах, імовірно, частково пов'язаний із сезонним збільшенням попиту з боку студентів.

За даними OLX, у 2026 році показники кількості відгуків на одне оголошення були вищими, ніж у 2025 році. У регіонах із підвищеними безпековими ризиками одним із чинників пожвавлення ринку залишається внутрішня міграція – люди переїжджають до сусідніх областей у пошуках більш безпечного житла.

Нагадаємо, річна пропозиція продажу однокімнатних квартир у Києві зменшилась на 18%. Аналогічно виглядає динаміка попиту. Так, у липні 2025 року на одне оголошення в середньому спостерігалось 4,4 відгука, то у липні 2026 – 3,7. Відповідно число відгуків на одну пропозицію за рік скоротилось приблизно на 17%.