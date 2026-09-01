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Сумщина отримала понад 28 тонн енергетичного обладнання від Швеції

Сонячна енергетика в Україні
Сумщина отримала 28 тонн енергетичного обладнання від Швеції

Понад 28 тонн обладнання для енергетичної інфраструктури надійшли на Сумщину в межах гуманітарної допомоги від Швеції. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міненерго.

Захист енергетики Сумщини

Підприємства критичної інфраструктури Сумської області отримали гуманітарний вантаж зі Швеції. Із хабів Міністерства енергетики України до регіону доставили понад 28 тонн енергетичного обладнання.

Передане устаткування призначене для посилення фізичного захисту об’єктів критичної інфраструктури та підтримки енергетичної сфери області.

Допомогу надала Швеція. Зокрема, підтримку українській енергетиці забезпечили уряд країни та Шведське агентство цивільної оборони та стійкості.

Логістичну складову передачі гуманітарного вантажу забезпечив Механізм цивільного захисту Європейського Союзу (UCPM).

У Міністерстві енергетики подякували шведській стороні та європейським партнерам за підтримку української енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, Фінляндія передала понад 27 тонн енергетичного обладнання для підприємств критичної інфраструктури Волинської та Київської областей. 

Автор:
Ольга Опенько

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