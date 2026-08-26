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Фінляндія передала Україні понад 27 тонн енергетичного обладнання

енергетичне обладнання
Фінляндія посилила енергостійкість України / КМДА

Фінляндія передала понад 27 тонн енергетичного обладнання для підприємств критичної інфраструктури Волинської та Київської областей. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міненерго.

Енергетична підтримка з Фінляндії

Гуманітарний вантаж зі складів хабів Міністерства енергетики України вже доставили до відповідних підприємств. Він включає дизельні генератори та вимикачі різної напруги.

Допомогу надали фінська компанія Fingrid Oyj та уряд Фінляндії. Логістичну підтримку під час її доставки забезпечив Механізм цивільного захисту Європейського Союзу (UCPM).

У Міністерстві енергетики подякували фінським партнерам за підтримку та внесок у зміцнення енергетичної стійкості України.

Загалом, з початку року Україна отримала 4 314 одиниць енергетичного обладнання, серед яких генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли.

Автор:
Ольга Опенько

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