Финляндия передала Украине более 27 тонн энергетического оборудования

Финляндия передала более 27 тонн энергетического оборудования предприятиям критической инфраструктуры Волынской и Киевской областей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

Энергетическая поддержка из Финляндии

Гуманитарный груз со складов хабов Министерства энергетики Украины уже был доставлен в соответствующие предприятия. Он включает в себя дизельные генераторы и выключатели различного напряжения.

Помощь оказали финская компания Fingrid Oyj и правительство Финляндии. Логистическую поддержку во время ее доставки обеспечил механизм гражданской защиты Европейского Союза (UCPM).

В Министерстве энергетики поблагодарили финских партнеров за поддержку и вклад в укрепление энергетической устойчивости Украины.

Всего с начала года Украина получила 4 314 единиц энергетического оборудования, среди которых генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы.