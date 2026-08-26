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Финляндия передала Украине более 27 тонн энергетического оборудования
Финляндия передала более 27 тонн энергетического оборудования предприятиям критической инфраструктуры Волынской и Киевской областей.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.
Энергетическая поддержка из Финляндии
Гуманитарный груз со складов хабов Министерства энергетики Украины уже был доставлен в соответствующие предприятия. Он включает в себя дизельные генераторы и выключатели различного напряжения.
Помощь оказали финская компания Fingrid Oyj и правительство Финляндии. Логистическую поддержку во время ее доставки обеспечил механизм гражданской защиты Европейского Союза (UCPM).
В Министерстве энергетики поблагодарили финских партнеров за поддержку и вклад в укрепление энергетической устойчивости Украины.
Всего с начала года Украина получила 4 314 единиц энергетического оборудования, среди которых генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы.