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Украина получила более 4,3 тыс. единиц энергооборудования с начала года

генератор
Украина получила более 4,3 тыс. единиц энергооборудования / БЄБ

Украина с начала 2026 года получила 4314 единиц энергетического оборудования, среди которых генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы. Еще 1064 единицы оборудования ожидают в ближайшее время.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Украины.

Помощь оказали партнеры из ЕС, США, Канады, Японии, Великобритании, Германии, Франции, Польши, Турции, Китая и других стран, а также международные организации и компании.

В ближайшее время в Украину должны поступить:

  • 785 генераторов;
  • 124 трансформатора;
  • 155 единиц другого оборудования, в частности, котлов, блочно-модульных котельных и когенерационных установок.

С начала года из составов энергетического хаба в регионы отправили 448 грузов гуманитарной помощи общим весом 3,6 тыс. тонн. Среди переданного оборудования - 2511 генераторов, 88 трансформаторов, а также 160 котлов, блочно-модульных котельных и когенерационных установок.

С марта 2022 года при координации Минэнерго Украина получила 2451 гуманитарный груз с энергетическим оборудованием общим весом 31,4 тыс. тонн. Более 27,2 тыс. тонн этого пособия уже распределили между регионами.

С начала полномасштабного вторжения энергетическую гуманитарную помощь Украине оказали 39 стран.

Напомним, правительство выделило из резервного фонда 3 млрд грн для   установка 216 блочно-модульных котельных. Эти средства будут направлены на приобретение комплектующих, а также на проведение монтажных и строительных работ.

Автор:
Татьяна Гойденко