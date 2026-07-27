Цены на рапс в Украине рухнули до минимума с конца 2024 года: что происходит

Внутренний рынок рапса в Украине оказался под сильным давлением: на прошлой неделе закупочные цены переработчиков просели до самого низкого уровня с ноября 2024 года. Главным фактором падения стало усложнение экспортной логистики.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "АПК-Информ".

Динамика цен на внутреннем рынке

По данным экспертов, цены спроса на перерабатывающие предприятия в конце отчетной недели снизились до 21 500–23 300 грн/т CPT, тогда как еще в начале недели они удерживались в пределах 23 500–25 600 грн/т CPT .

Общие индикативные цены спроса просели еще более существенно — до 19 500–20 500 грн/т CPT .

Несмотря на то, что темпы поступления предложения несколько замедлились из-за дешевения масличного, общий объем торгов оставался стабильным.

"Многие аграрии были вынуждены реализовывать сырье, поскольку рапс - это традиционно быстрые деньги, в частности перед озимым севом. Экспортеры не спешили переориентироваться на альтернативные пути, ожидая решения ситуации с глубоководными портами", - отмечают аналитики.

Альтернативные маршруты и цены на границе

На фоне паузы в работе глубоководных портов трейдеры начали постепенно активизировать спрос на альтернативных направлениях — в частности, в портах Дуная, румынской Констанцы и сухопутных переходах западной границы.

"На условиях DAP-западная граница цены спроса немного снизились, учитывая ужесточение предложения в данном направлении, и были в достаточно широком диапазоне 550-580 USD/т. Также достаточно активно торговались базисы DAР Германия, Словакия, Чехия", - отмечают в "АПК-Информ".

Напомним, прогноз урожая украинской пшеницы вырос до 24 млн тонн. Департамент сельского хозяйства США (USDA) опубликовал обновленный мировой прогноз баланса основных сельскохозяйственных культур на 2026/27 маркетинговый год, в котором пересмотрел показатели для Украины в сторону роста.