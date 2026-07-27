50 млн евро от Европейского банка: как Киев будет спасать теплоснабжение в условиях войны

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление Киеву до 50 млн евро кредита для поддержания ликвидности КП "Киевтеплоэнерго".

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении банка.

Ожидается, что ссуда поддержит ключевое коммунальное предприятие для удовлетворения его критических потребностей в ликвидности, чтобы обеспечить бесперебойное предоставление основных муниципальных услуг жителям и предприятиям города, несмотря на прямые убытки от войны и дополнительный спрос на услуги централизованного теплоснабжения.

Учитывая высокие риски безопасности, кредитные обязательства будут частично обеспечены гарантией Европейского Союза на покрытие первых убытков.

Главной целью финансирования является поддержание стабильного и бесперебойного теплоснабжения столичных школ, детских садов, больниц, жилых массивов и коммерческих предприятий.

Сам проект является составляющей более широкой программы ЕБРР по обеспечению устойчивости и источников средств к существованию. Среди прочего, инициатива содержит пункты развития и расширения спектра городских услуг для украинских ветеранов и членов их семей.

Напомним, КП "Киевтеплоэнерго" планирует использовать финансирование Европейского банка реконструкции и развития для закупки, монтажа и ввода в эксплуатацию когенерационных установок в Киеве.